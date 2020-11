Andrea Escalona hace collar con cenizas de su mamá Magda Rodríguez

El pasado 1 de noviembre, la productora de Hoy, Magda Rodríguez, falleció de manera repentina dejando un gran vacío en familiares, amigos y el mundo del espectáculo. Sin duda alguna, su hija Andrea Escalona, ha sido la más afectada tras la ausencia de su madre.

Recientemente, la conductora del programa Hoy, ofreció una entrevista a la revista TVyNovelas en donde reveló cómo enfrenta el duelo, pues señaló que todavía está en shock, por lo que está yendo con unaa psicóloga .

“Sigo en shock. Estoy yendo con una psicóloga y me dice que hay veces que queremos entender con la cabeza, pero que sencillamente tienes que sentir; cuando tienes un shock tan fuerte, tú solita te anestesias, dejas de sentir y tienes que volver a sentir para asimilar", dijo.

Pese a que parte de las cenizas de su madre fueron llevadas a una capilla donde se encuentran sus abuelos, Escalona contó que también que ella se quedó con una parte de ellas. “La pusimos en la chimenea para que estuviera con nosotros un tiempo, y justo la dejamos en la capilla el 11 del 11 a las 11:11, que era lo que le gustaba. La casa está en medio de un bosque. Ahí tenemos una capilla donde están mis abuelos, los papás de Magda, su hermano Jorge, su abuela Ada Carrasco, y siempre habíamos querido”, dijo la también cantante.

La presentadora señaló que en un intento de mantener la memoria presente de su madre decidió poner parte de las cenizas de su madre en un collar que siempre traera con ella.

"Me estoy quedando con muchas; de hecho, tenía unas mascadas muy lindas que siguen oliendo a ella, es lo único que percibo. Perdí el olfato, pero yo no sé por qué, cuando me pongo una mascada de mi mamá, sí huelo. Yo creo mucho en la Kabbalah, dice que te tienes que quedar con la cartera de un difunto, y más si fue como Magda, que tenía la mejor suerte, o también con la ropa; no sé por qué cuando me pongo sus suéteres siento que ella me está abrazando. Traigo un collarcito con un dije en forma de corazón y ahí vienen parte de las cenizas de mi mamá, entonces, siempre está conmigo y siempre me acompaña. La traigo en el pecho, cerca de mi corazón", señaló.

La conductora contó que lo único que lamenta es que Magda conociera a sus hijos, sin embargo, los cuidará desde el cielo. "Lo único que sí me hubiera gustado es que, si algún día Diosito me manda hijos, los conociera… Pero igual los estará cuidando desde el cielo. De ahí en fuera, todo estuvo bien entre ella y yo”, reveló la conductora.

