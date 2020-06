Andrea Escalona confiesa lo difícil que ha sido ser hija de Magda Rodríguez

Andrea Escalona, quien es cantante y conductora, actualmente del programa de variedades "Hoy", el cual está a cargo de la producción de su mamá Magda Rodríguez, confesó lo difícil que ha sido enfrentar esta situación al ser corrida de algunos lugares por el hecho de tener familia de artistas.

Andrea Escalona formó parte de algunos proyectos de la televisora TV Azteca, así como de un programa del cual Magda era la productora, "Enamorándonos"; sin embargo, dejó ese programa para irse a la competencia, en la que, dado el estatus que tiene, siempre le ha brindado el apoyo a su hija, es por eso que la integró como conductora del matutino, el cual no ha sido nada favorable para ella ya que los conductores han mostrado cierto rechazo hacia ella.

La cantante, mediante una entrevista que concedió a "Terapia de Shock", confesó que ha sido muy difícil ser hija de Magda Rodríguez al considerarla como un obstáculo muy grande en su carrera, debido a que varias empresas la han rechazado por esta razón; además confesó que su madre tiene varios enemigos en la televisora del Ajusco.

"Tengo una mamá productora, gracias a Dios, pero te puedo decir que eso ha sido un paso o un impedimento. Que hay lugares en donde me han corrido por ser hija de Magda, donde no me han querido porque también tiene amigos y tiene enemigos, donde me han abierto puertas y también me las han cerrado", comentó Andrea Escalona.

Andrea contó en las entrevistas que su madre era una productora muy perfeccionista y trabajadora, la cual se levanta a las 5:30 de la mañana y se duerme a las 12:00 de la noche. Considera que siempre está pensando como vive, viste y sobretodo en la producción del matutino, el cual sigue en los altos niveles de popularidad.