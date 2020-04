Anahí ya tiene piñata tras compartir sus famosas enfrijoladas

Anahí, cantante y actriz mexicana, se ha hecho aún más popular recientemente, tras dar a conocer su proyecto llamado An by Anahí que tiene como objetivo compartir recetas de cocina, meditación y yoga -entre otras cosas-. Pues con todo el glamour que la caracteriza, compartió la receta de unas enfrijoladas, las cuales fueron un fracaso total, por las que inmediatamente los seguidores empezaron a criticar.

Volviéndose completamente tendencia en las diferentes redes sociales y partiendo del video de la plataforma de YouTube, las burlas y los memes sobre la ex RBD no se hicieron esperar, sin embargo un hecho que no ha dejado de circular es la piñata que crearon de su persona vestida de chef.

Para darle más sentido del humor al tema, no podría faltar la piñata alusiva a la tendencia como lo han hecho con otras personalidades, tal es el caso de Karla Panini y Lizbeth Rodríguez añadiéndose a la lista de la cantante.

La ya famosa piñata tiene como característica principal, el tema de las famosas enfrijoladas, pues la cantante está vestida de chef sosteniendo en su mano una enfrijolada con lechuga, hecho que ella misma compartió en su red social, tomándolo de manera divertida y graciosa.

La chef que todo México necesitaba ...������......etiqueta a tu amiga que cocina de la chingada y se creé chef como anahi....���������������������������� pic.twitter.com/TrvSnc2f9l — f piñateria ramirez (@dalton_cjon) April 26, 2020

La actriz de 36 años compartió la receta de las enfrijoladas en la que describía que utilizó unas tortillas de nopal, frijoles y queso a las que tambien recomendó que se les podría agregar pollo o tofu. El video cuenta hasta el momento con más de 20,656 vistas, pues los internautas no se quedaron con la curiosidad de presenciar la recomendación que dio la tammbién ama de casa.

Y por si fuera poco el bullying que le han sufrido la señora de Velasco, todavía "le echó más leña al fuego" compartiendo un video desde su cuenta oficial de Instagram, en la que aparece preguntándole a su pequeño hijo qué es lo que va a querer de cenar y le pregunta si quiere un enfrijolada. Pero para la sorpresa de los seguidores, el pequeño le contesta: "¡guacala!" Hecho por el que la cantante no tuvo más remedio que reírse y tomarlo a gracia.