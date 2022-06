Anahí se operó la nariz y revela que se ha metido cuchillo en varias ocasiones

Luego de haber brillado en el escenario junto a Karol G, ahora Anahí volvió a dar de qué hablar en las redes sociales pero ahora con un tema completamente diferente; pues con orgullo la ex RBD confesó que recientemente se sometió a un retoque estético; se operó la nariz, así como dejó entrever que se ha metido el cuchillo en varias ocasiones.

Por muchos años el tema de las cirugías estéticos es un tabú por lo que Anahí dejó claro que a ella ya no le interesan las crítcias hacía su persona por lo que no dudó en presumir a través de sus historias de Instagram el resultado de su última operación; un retoque en la nariz, además de presentar al doctor que ha hecho posible su cambio.

"Hace unos días visité a mi doctor, a quien quiero muchísimo y le estoy eternamente agradecida. Sé que no se habla de esto y es siempre un misterio cuando alguien se hace algo, pero en esta vida a mí ya no me asustan las críticas. Amo mi nariz”, escribió la cantante junto a una fotografía en la que presenta a su cirujano.

Pero no fue todo, ya que la artista de 39 años no sólo se mostró más que feliz por los resultados de su nariz, si no que recomendó ampliamente al doctor, quien aseguró que el profesional es el máster. "Y por el contrario, creo profundamente en la fuerza energética que tiene reconocer y agradecer a quien en la vida hace algo por ti. Así que, si quieren saber, este señorón es el máster", expresó la famosa.

Por su parte, el doctor no dudó en agradecer las palabras de la artista a través de su perfil de Instagram. "Siempre es un Honor y un Halago con Gran Satisfacción poder atender a Personas tan Lindas por Dentro y por Fuera!! Gracias por tus Palabras de agradecimiento, lo cual es un “ Don de gente Noble”!!!", indicó junto a la publicación que la famsoa hizo.

Cabe mencionar que Anahí es una de las actrices a las que se le ha acusado en múltiples ocasiones de abusar de las cirugías, pues muchos aseguran que la famosa no sólo ha mejorado su rostro si no también su cuerpo, sin embargo, la ex RBD no reveló a que otros prodecimientos se ha sometido pero con su mensaje dejó claro que se se ha metido cuchillo en varias ocasiones.

Recientemente la famosa se volvió tendencia en redes sociales luego de que se viralizó un video en el que aparece cantando el tema Salváme junto a la colombiana Karol G. El momento más emotivo en el escenario fue cuando ambas cantantes elogiaron sus carreras.

