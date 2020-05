Anahí cumpleaños, así lucía antes de las cirugías

Anahí Giovanna Puente Portilla mejor conocida como Anahí esta de manteles largos al festejar su cumpleaños número 37, pues un día pero de 1983 llegó a este mundo a darle la alegría más grande a sus padres Enrique Puente y Marichelo Portilla. Pero cómo lucía Anahí antes de las cirugías.

La cantante y empresaria, quien esta casada desde el 2015 con el reconocido político Manuel Velasco Coello, ha enfrentado grandes polémicas en su vida como sus romances y las cirugías que se ha hecho con el paso de los años. El 17 de enero del 2017 Anahí se convirtió en madre por primera ocasión a quien llamó Manuel, como su papá. Su segundo hijo es Emiliano el cual nació el 3 de febrero de 2020.

Lee también:Muere el cantante Yoshio a causa de Covid-19

La actriz ha tenido diversos momentos de polémica, tal es el caso de los problemas de trastornos alimenticios que tuvo al inicio de su carrera, padeciendo anorexia y bulimia. Anahí recibió apoyo profesional en el que sus padres nunca la dejaron sola debido a que pudo haber perdido la vida.

Durante el programa llamado “Capítulo del programa Obsesión” , la actriz comentó : “Me veía al espejo y me acuerdo que yo misma me decía: ‘En qué momento te convertiste en esta bruja?’, y me decía: ‘Te estás matando sola”.

La cantante cuando tuvo la oportunidad de presentarse en el evento “Viña del Mar” en el que fue víctima de abucheos tras desafinar varias veces interpretando una de las canciones más reconocidas de “Amanda Miguel” “El Me Mintió”, en el que salió portando un vestido de novia con cuchillos en la espalda, lo cual generó el enojo de los miles de personas que asistieron al evento.



Tras contraer nupcias con Manuel Velasco se convirtió en la primera dama del estado de Chiapas, periodo en el que justamente se dio el sismo del año 2017, en el que compartía por medio de sus redes sociales el hablar de su apariencia física mientras las personas pasaban por un duro momento, debido a que algunas zonas se encontraban muy dañadas y afectadas por el sismo.

"Aquí estoy: muy despeinada, muy mal arreglada, muy fea y no me importa nada. Lo que me importa ahorita es ayudar a la gente”, comentó Anahí.

Anahí es tendencia porque hizo enfrijoladas. pic.twitter.com/wcZStbksRX — ¿Por qué es Tendencia? (@porkestendencia) April 21, 2020

Cuando la actriz se enteró que sería mamá por primera vez lo dio a conocer públicamente para compartir la noticia con todas las personas, un hecho que llamó mucho la atención que decidió comerse su placenta debido a que eso le ayudaría a recuperarse más rápido explicando que: "Las propiedades de la placenta está llena de vitamina K, te ayuda a recuperarte mucho más rápido, a que el útero se contraiga más rápido".



Otro de los momentos más polémicos que Anahí vivió recientemente fue con sus famosas enfrijoladas, en las que utilizó tortillas de nopal por lo que recibió demasiadas críticas y hasta los usuarios de las redes sociales le hicieron memes.





La chef que todo México necesitaba ...������......etiqueta a tu amiga que cocina de la chingada y se creé chef como anahi....���������������������������� pic.twitter.com/TrvSnc2f9l — f piñateria ramirez (@dalton_cjon) April 26, 2020

La cantante lo tomó con mucho humor hasta compartir un vídeo en el que sale su hijo Manuel en el que le pregunta qué quería para cenar y ella le dice ¡Quieres unas enfrijoldas? A lo que rápidamente su bebé le contesta con una expresión negativa “Guácala”.

Esta polémica llegó al grado que hasta una piñata le hicieron en la que aparece vestida de chef y en las manos lleva las enfrijoladas.