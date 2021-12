Ana Serradilla dio el 'sí' y así lució en su boda con Raúl Martínez Ostos

A sus 43 años y tras una relación sentimental de más de un año, la actriz Ana Serradilla llegó al altar el pasado fin de semana con su ahora esposo Raúl Martínez Ostos en una ceremonia romántica a la orilla del mar en la que renovaron votos matrimoniales, por lo que ambos dijeron: "Sí, acepto".

Y aunque muy poco se sabía sobre la relación de la actriz de cine y Martínez Ostos, fue la propia Ana Serradilla, quien durante el pasado mes de junio reveló a través de sus redes sociales que en 2020 contrajo matrimonio con Raúl, sólo que cuando lo hizo, lo mantuvo en secreto.

Sin embargo, fue el pasado fin de semana que la actriz de series como "Doña Flor y sus dos maridos" (2019) de Televisa, compartió su emoción de renovar sus votos con su hoy esposo a la orilla del mar, a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que compartió más detalles que sin duda, emocionaron a sus seguidores.

Y tras haber asistido a la entrega de premios Metro a los mejor del teatro, a finales de noviembre, Ana Serradilla lució un vestido blanco perla con transparencias que la hizo lucir como una reina. Además, fue un vestido muy a doc para la playa.

"Gracias @fertzpedraza por ser el mejor TE ADORO. #pelatzofertz by #fertz", escribió la esposa de Raúl Martínez Ostos, tras mostrar un vídeo en el que se le ve modelando el ajuar de novia con un ramo de flores rosadas y naranjas que parece ser de naturaleza muerta.

La actriz de cine, también compartió fotografías del evento con algunos amigos cercanos de la farándula como las actrices Grettell Valdez, Iliana Fox y Adriana Louvier así como la modelo y conductora Vanessa Huppenkothen y los actores Miguel Rodarte y Luis Gerardo Méndez, con quienes ha coincidido en algunos proyectos del cine y la televisión.

Pero sin duda, los invitados más especiales fueron Luca y Mateo, los hijos del empresario que en su momento tuvo junto a la también actriz y modelo Martha Cristiana originaria de Puebla, México.

Los invitados pudieron presenciar la unión espiritual de Ana Serradilla y Raúl Martínez Ostos quienes estaban muy enamorados frente a frente, viéndose fijamente a los ojos y tomándose de las manos, mientras lucían de blanco y descalzos a la hora de jurarse amor eterno.

Tanto la ceremonia como la recepción tuvieron lugar en un lujoso hotel de Cuixmala que se ubica en la Reserva de la Biósfera Chamela-Cuixmala en Jalisco, México. La celebración religiosa y el lugar de la recepción fue decorado con flores blancas, velas y luces amarillas que dieron un toque romántico a la ceremonia y a la fiesta.

Con un par de publicaciones más, Ana Serradilla demostró cuánto amor se tienen ella y Raúl, con quien Ana compartió varias postales de su boda. "¡Me siento la mujer más afortunada por compartir la vida contigo! Haces que todo sea más bonito a tu lado. Te amo", escribió la actriz.

