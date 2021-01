Ana Paulina Caceres comparte foto y Andrea Legarreta reacciona

El personaje de Polita le dio la oportunidad a la bella, Ana Paulina Cáceres, de ser una persona inolvidable, ya que el emblemático personaje no puede ser olvidado por quien fue fanático de la telenovela de Televisa, y su papel de gordita tierna es imposible de borrar de las mentes del público.

Tras compartir un video en las redes sociales de su radical cambio físico, del antes y después de la novela infantil, Ana Pulina Cáceresel, recibió un sinfín de halagos e incluso Andrea Legarreta, quien también participó en Vivan los niños, reaccionó a la publicación de la joven.

Con unos emojis que representan unas manitas aplaudiendo y unos corazones, fue como Andrea Legarreta reaccionó ante el video de Ana Paulina Cáceres, a lo que la joven escribió “Besote my Andy”, acompañado de unas estrellas.

El antes y el después de Polita de Vivan los niños. Instagram Ana Paulina Cáceres

Pero ese no fue el único mensaje halagador para la inolvidable Polita, ya que al momento de haber compartido el video, se llenó de comentarios de sus más de 140 mil seguidores.

“Inspiración para muchas”, “He seguido el cambio físico de hace tiempo, y cada vez que veo una nueva foto y te ves espectacular, me emociona mucho, eres un ejemplo”, “A mi no me importa como eres ni como te viste me importa es como te has sentido tu? te adoro un montón eres regia por dentro y por fuera”, “si se puede! Bonita”, “Te felicito.. Y comparto algo muy cierto el cambio debe de ser de adentro hacia afuera... Muchas bendiciones”, fueron algunos de los miles de mensajes que le hicieron llegar a la bella actriz.

El video dejó muy en claro que cuando alguien en verdad quiere hacer un cambio en su vida lo puede lograr, y es por eso que Ana Paulina Cáceres es prueba de ello, pero aunque ella ya no sea la misma gordita de antes siempre será recordada por sus fans como Polita.