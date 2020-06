Ana Pau, la sobrina de Anahí que roba suspiros en las redes

La cantante y actriz Anahí, quien ha hecho una pausa en su carrera por cuidar de su familia, tiene una sobrina hermosa de nombre Ana Paula y sus seguidores dicen que se parece mucho a ella, aunque otros más aseguran que se parece a Angelique Boyer.

Tal pareciera ser que los fans de Anahí buscan que siga en el medio artístico; sin embargo, desde su decisión de casarse y ser mamá, la situación para la actriz, cambiaría radicalmente. Ahora, sus hijos Manuel y Emiliano así como su esposo Manuel Velasco, ocupan todo su tiempo, y aunque la actriz inició un podcast junto a su hermana Marichelo, hace unos meses, no es lo mismo que cuando Anahí pasaba mucho tiempo en foros y locaciones.

Y ante el evidente hecho de que se ve muy remota la posibilidad de su regreso a la televisión, los seguidores tanto de Anahí como de su sobrina Ana Paula, hija de su hermana Marichelo, han volteado a ver a la bella joven para que siga los pasos de su tía y su mamá.

No obstante, y para infortunio de muchos, la chica ha dejado claro en uno de los live que hizo en Instagram, que "no canta nada" y no está en sus planes seguir el camino de la actuación y el canto.





Sin embargo, pudiera ocurrir que ante la insistencia y solicitud de sus fans, Ana Pau, pueda sucumbir con su belleza y encantos a los deseos de sus seguidores.

Lo que sí es un hecho, es que Ana Pau, cuenta en su perfil personal de Instagram, con 94,597 k de seguidores, y más de 40 pubicaciones, que sin duda, han cautivado a sus admiradores.