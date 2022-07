Ana Patricia Rojo, la villana de telenovelas que vende licuados para sobrevivir

Con la llegada de la pandemia y la falta de trabajo, muchos artistas tuvieron que recurrir a otras opciones para generar ingresos, y tal fue el caso de la villana de telenovelas, Ana Patricia Rojo, quien al ser supuestamente al ser vetada de Televisa, la actriz se vio en la necesidad de vender licuados y batidos para sobrevivir.

Fue a través del canal de Youtube de HRNotas que se reveló que Ana Patricia Rojo vende licuados ante la necesidad de ingresos, luego de que la televisora de San Ángel la castigó por asistir al programa El Club de Eva de Tv Azteca, situación que no le habría gustado en lo absoluto a los altos mandos de Televisa, quienes le habrían dado un escarmiento a la actriz.

"Todo se acabó cuando a Rojo la invitaron a TV Azteca a participar en El Club de Eva y luego en Ventaneando, lo que habría molestado a ejecutivos, quienes sin ningún remordimiento decidieron no renovarle su contrato y lo que la obligó a recurrir a otras formas de ganar dinero", señaló el canal.

Lee también: Desde altamar, Mariana Botas presume cuerpazo en bañador perfecto para todos los cuerpos

Y aunque la villana de telenovelas de proyectos como, Esmeralda y Carita de ángel, no está vetada de lleno, según relata el canal de Youtube, pues ha tenido breves participaciones en telenovelas como SOS Me estoy enamorando, la televisora la tiene limitada a sus participaciones en melodramas, además de que no le pagan lo mismo.

"Televisa no le ha cerrado las puertas totalmente, es obvio que la están castigando pero la actriz no mueve el dedo del renglón y espera que en un futuro le quiten el veto y le regresen el lugar de villana que tantos años y el trabajo le costó ganarse y que por un mal paso perdió por completo", reportó el canal.

De acuerdo a dicho canal, la artista de 48 años está dispuesta a acatar las indicaciones de la empresa que la lanzó a la fama y ruega porque le quiten el veto para seguir haciendo sus papeles de villana."Ana Patricia Rojo pide de rodillas que le quiten el veto en Televisa pues ya no aguanta hacer infomerciales".

Lee también: Ana Brenda Contreras y Fernando Colunga regresan con El Conde de Telemundo

Cabe mencionar que la villana de telenovelas ni por la empresa de San Ángel han habaldo del supuesto veto de la famosa , pero lo cierto, es que la actriz que comenzó su carrera en 1979, reveló en el 2020 que estaba trabajando con una empresa brasileña, dedicada a la venta de productos para adelgazar, como licuados, batidos y cremas.

Ana Patricia Rojo habría perdido su exclusividad con Televisa en el 2016 después de destacar como villana en telenovelas como Esmeralda, María la del Barrio, Carita de ángel y Destilando Amor. Actualmente la actriz disfruta de su regreso al teatro al lado de Lourdes Minguia y Olivia Collins con la obra Busco al hombre de mi vida... marido ya tuve.

Síguenos en