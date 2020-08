Ana Martín y su sincera respuesta: anduve con el país entero

Sin duda una de las figuras más queridas del medio del espectáculo es Ana Martín; su belleza y talento la llevaron a destacar en la Época de Cine de Oro. Recientemente la actriz de cine y televisión sorprendió al revelar que fue muy afortunada en el amor cuando estaba en plena juventud.

Con la sinceridad y humor que la caracterizan, la estrella de 74 años compartió esta parte de su vida a través de su perfil de Instagram. "Les puedo decir que anduve con el País entero y uno que otro extranjero. Tuve muchísima suerte en el amor. Me fue muy bien, me la pasé muy bien, adoré y quise mucho.

"Pero jamás voy a decir un nombre por respeto a ellos, por respeto a mi, por respeto a sus familias y por respeto a todo", afirmó durante una sesión de preguntas y respuestas que realizó este viernes en su red social. Durante los últimos días, la actriz ha estado realizado esta dinámica para interactuar con sus fans; ellos le escriben la pregunta y ella responde mediante historias de su Instagram.

En la reunión de este viernes con sus seguidores, Martín también compartió que supo llevar una vida plena y libre en juventud. Tomó, dijo, decisiones de las que nunca se arrepentirá, como haber dejado la casa de sus padres a temprana edad para trabajar, estudiar y prepararse, algo que no fue muy bien visto en aquella etapa.



"Ahora hablan de la liberación de la mujer, pero yo les estoy hablando del año 68, imagínense a lo que uno se estaba adaptando: al amor libre, a la pastilla anticonceptiva y a la libertad en sí, más no al libertinaje.



"Viví un serie de cosas, me salí de la casa y me mantuve sola, creo que es muy importante para una mujer que se quiera liberar en la vida, que estudie y se prepare, trabaje, viva sola y entonces escoja al hombre que quiera. Es lo que puedo aconsejar.".



Otras de las preguntas que le realizaron los cibernautas fueron en relación a su convivencia con Angélica Rivera y Eduardo Yáñez, dos figuras polémicas en los últimos tiempos. Además, con ambos trabajó en la telenovela Destilando Amor (2007), que actualmente se está retransmitiendo por Televisa.



"Disfruté mucho trabajar con Angélica Rivera. Se dejó apapachar, hicimos gran química. Tuvimos escenas padrísimas y ahí está la respuesta del público cuando ve en televisión lo hicimos juntas. (..) Eduardo Yáñez es un niñote, es un amor, es muy efusivo. Solía darme abrazos muy fuertes y cariñosos solo porque sí, y yo temía que me fuera a romper", bromeó.

Martín ha realizado a lo largo de trayectoria más de una treintena de telenovelas, casi 50 largometrajes, alrededor de 5 series y también ha fungido como productora de algunos proyectos.

Con información de Lorena Jiménez /Agencia Reforma