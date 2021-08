Ana Martín tramita carta de desahucio: "No voy a ser una carga"

Tras el revuelo que Ana Martín ha generado últimamente con las imágenes que comparte de cómo lucía antes, cuando era una jovencita, ahora la estrella de Televisa se volvió tendencia en las redes sociales al confesar que desea una muerte digna, sin tener que molestar a nadie.

Fue durante una entrevista al programa Hoy de Televisa que Ana Martín reflexionó sobre cómo le gustaría que fueran sus últimos días de vida, pues reveló que ya hasta tramitó la carta de desahucio. Debido a que la primera actriz, entregó su vida y alma a los melodramas, dejando a un lado su vida personal, es que la famosa de 75 años desea no dar ninguna molestia en sus últimos días de vida y tener una muerte digna.

“Estoy ahorita tramitando mi carta de desahucio por si me llega una enfermedad, a esta edad pues digo, tengo mi seguro médico, pero si yo tengo este tipo de enfermedades (terminales) o me caigo y no reacciono, es donde, pues te duermen”, explicó la actriz que actualmente culminó su aprticipación en la exitosa telenovela La Desalmada.

Ana Martín señaló que tramitar la carta de desahucio tiene sus requisitos, es por ello que está al pendiente de cada detalle.“Tiene que ser en tus cinco sentidos y el chiste es que sea con notario, y tu se lo das a tu doctor”. En este mismo sentido, la famosa destacó que no tiene a nadie en este mundo que vea por ella, que la cuide. “A ver… ¿quién me va a cuidar?, si no coordino, ya no funciono, no voy a ser una carga para nadie”, destacó.

Por otro lado, la estrella de Televisa indicó que está eternamente agradecida con sus fieles admiradores de sus seguidores de las redes sociales, pues, es gracias al cariño que le le han dado que la orilló a hablar de su vida provada. “No soy un ejemplo, les estoy contando (mi vida) y se las seguiré contando, y los amo profundamente porque la gran pasión de mi vida ustedes me la dieron”, reveló.

Cabe señalar que recientemente Ana Martín culminó su participación en la telenovela La Desalmada, historia protagonizada por Livia Brito y José Ron y que además cuenta con las participaciones de Eduardo Santamarina, Marjorie de Sousa, Marlene Favela, Alberto Estrella y muchos otros artistas de nombre.

Ana Martín encarnó al personaje de 'Panchita', el Ama de Llaves de la hacienda 'El Primor', lugar donde se han grabado diversas escenas de la telenovela. La actriz que ha participado en infinidad de proyectos de Televisa es la primera en abandonar los sets de grabaciín de está historia producida por José Alberto Castro para Televisa.

