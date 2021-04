Ana Martín se vacuna por segunda ocasión y revela los síntomas que tuvo

Ante el temor y la incertidumbre que acecha a millones de personas por los síntomas o reacciones que les provoca la vacuna contra el Covid-19, la actriz Ana Martín comprobó que efectivamente hay reacciones pero nada de gravedad. Fue a través de redes sociales que la estrella de Televisa se mantiene en contacto con su público, espacio dónde aprovechó para manifestar cómo se siente con la segunda vacuna.

Fue el pasado 16 de febrero cuando la actriz de Soy tu Dueña recibió su primera dosis de la vacuna y el 13 de abril terminó su proceso con su segunda vacuna, por lo que la famosa de 74 años manifestó que con está segunda inyección si presnetó algunos síntomas, pero nada de gravedad.

"Ahora sí como que se me hizo un poco más fuerte, si la sentí más, fue la semana pasada que me tocó y me desguanzó, me sentí cansada. No me dio ninguna reacción de dolor de cabeza ni esas cosas raras, pero sí me sentí cansada y con mucho sueño, pero nada más", agregó la famosa.

Desde hace unos días, Ana Martín se encuentra grabando escenas de La Desalmada, historia producida por José Alberto Castro y protagonizada por Livia Brito y José Ron, por lo que aseguró, que aunque se siente protegida prefiere no bajar la guardia y seguir acatando todas las medidas necesarias.

"Que me haya vacunado no quiere decir que ya la libré, no, es un paliativo más, es una ayuda más pero de que me puede dar o puedo ser asintomática, eso puede ser, entonces yo tengo que cuidar al de enfrente, a mi vecino, a mis compañeros con los que trabajo y lo estamos haciendo; ahorita que llegué al primer día de llamado, entré al camper y llegaron las maquillistas y las rocié hasta que las mojé a las dos, pero tenía que desinfectarlas", dijo Ana Martín.

A través de Instagram la actriz recordó con una fotografía de las grabaciones de la telenovela Amores Verdaderos que se subió a un carrusel, momento en el que estuvo fascina e imagen en la que también aprovechó para reiterar a las personas que no bajen la guardia.

"Cómo les dije ayer la vacuna fue maravillosa todo estuvo rapidísimo, salí corriendo para llegar a la cola pero me di un zapotazo y me quedo un dedo morado, pero estoy bien y feliz. Con todo y vacuna las medidas son las mismas no hay que bajar la guardia, y reiteró que los que se fueron de vacaciones sería muy importante que se hagan pruebas covid por el bien de sus familias y de todos. Los amo profundamente", señaló.