Ana Martín se siente atraída por cantante: "Nunca pensé que me iba a gustar a estas alturas"

Desde hace unos años, el nombre de Ana Martín ha cobrado relevancia en las redes sociales, pues la famosa de 75 años ha conquistado a chicos y grandes con sus icónicas imágenes de cómo lucía en su juventud y divertidos TikToks, sin embargo, en está ocasión, la actriz de La Desalmada causó todo un revuelo al confesar que a estas alturas de la visa se siente atraída por cantante.

Fue a través de una entrevista con el programa Hoy de Televisa que la protagonista de El Pecado de Oyuki reveló algunos detalles de su vida personal, dejando a todos sorprendidos al revelar que ella tiene un amor plátonico, pues, aunque nunca imaginó sentirse atraísa por un hombre a estás alturas de la vida, si tiene un crush y se trata del músico y cantante británico, Ed Sheeran.

“Ya tengo mi cantante predilecto, de los jóvenes, de su generación de ustedes… Ed Sheeran”, confesó Ana Martín durante la plática con los conductores del matutino de Televisa.

La actriz de Corazón Guerrero manifestó que el gusto que siente por Ed no sólo es por el talento que tiene, si no porque su físico la atrae. "Las dos cosas… mira que yo nunca pensé que me iba a gustar ya a estas alturas de mi vida alguien, pero su personalidad me encanta, es que me gustan mucho los rockeros, y él su pelo rojo, y la guitarra atrás, y como camina, y como habla”, expresó la artista.

Ana Martín aprovechó las cámaras de Hoy para hacer una petición a los fanáticos del intérprete de “Perfect” para que la ayuden a conseguir una playera y un sic del cantante, pues ella ha tratado de todas las maneras conseguirla y no lo ha logrado. “Quiero una camiseta y un judit (sic) de Ed Sheeran, si ustedes me lo pueden conseguir, porque yo he tratado por todos lados, hasta por las redes y no hay manera, todo está saturado, ¡me encantaría!”, dijo la artista.

Tras confesar que se siente atraída por el músico británico, Ana Martín, descartó que a estás alturas de su vida deseé pasar el resto de sus días al lado de un hombre, pues considera que su época ya pasó. “No, no, no eso sí ya no, mira, yo a estas alturas de mi vida veo a un hombre desnudo y me da un infarto, no, ya no”, remató.

Ante la sensación que causó tras declarar su amor al famoso cantante, la actriz de La Desalmada utilizó su cuenta de Twitter para confirmar que esta enamorada de Ed Sheeran. "Es Oficial estoy enamorada de @edsheeran me encanta", escribió Martín en dicha red social.

Es Oficial estoy enamorada de @edsheeran me encanta �� — Ana Martín (@AnaMartinActriz) January 14, 2022

