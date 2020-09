Ana Martín revela los pleitos que tuvo con Fernando Colunga cuando trabajaron juntos

Dos de las estrellas preferidas de Televisa hasta hace unos años, como lo son la primera actriz Ana Martín y el galán de telenovelas Fernando Colunga, protagonizaron algunos pleitos durante las grabaciones de "Soy tu dueña" (2010) y en algunas otras telenovelas en las que ambos actores trabajaron juntos.

El pasado mes de agosto, la intérprete de "El pecado de Oyuki" (1988), reveló que entre ella y Colunga se habían presentado discusiones muy a menudo en medio de la grabaciones del melodrama que protagonizó Lucero así como en "Amor Real" (2003) y "Mañana es para siempre" (2008-2009) pese a que la actriz siempre se ha expresado muy bien del histrión y reconoce que siempre fue un caballero con ella.

Además de revelar que conservaban una excelente relación entre ellos. Pues precisamente en eso radicaba el problema que surgía tras bambalinas entre los descansos de los rodajes de las exitosas telenovelas en las que a ambos actores les tocó compartir créditos.

Y todo el problema era debido a que a la histrionisa le gustaba fumar por lo que ni en los foros de televisión ni en las locaciones, Martin podía evitar "echarse su cigarrito". A esto, Colunga no podía -a su vez- evitar ponerle fin, por lo que al considerar a Ana una buena amiga además de preocuparse por la salud de la actriz, le tiraba los cigarros y hasta le rompía la caja con el contenido dentro.

La intérprete de "Gabriel y Gabriela" (1982), contó los detalles en un live de Instagram en el que la actriz solicita que sus seguidores le hagan una pregunta y ella responde.

"Con Fernando hice varias novelas y es un príncipe en todos los aspectos. Es educado, preparado, inteligente, profesional... guapísimo...", reveló la actriz.

Ana habló con mucho respeto y admiración del galán de telenovelas, al que seguramente quiere y recuerda con gran respeto.

"Siempre llegaba en las mañanas arreglado, precioso, y además olía a colonia, maravilloso; muy divertido", recordó Martín.

Así mismo, la actriz de "Destilando Amor" (2007), reveló el motivo de sus discuciones en plenas grabaciones de las producciones televisivas.

"Tuvimos pleitos, muchos pleitos, porque no me dejaba fumar..." Y agregó: "Agarraba yo mi cigarrito, y entonces me veía y entonces me tiraba el cigarro y luego me agarraba mi paquetito de cigarros que vale un dinero y me le hacía así [haciendo la mímica con las manos como aplastando y desbaratando la cajetilla] y yo: '¿pero por qué me haces eso?'... Ése fue nuestro pleito, siempre".

Pero por otro lado, la actriz reconoce que lo hacía por su bien:

"Pero qué razón tenía. Amo a Fernando Colunga profundamente y lo respeto mucho", finalizó la actriz.

Pese a que hace una década de que hicieron juntos su última producción, el cariño que surgió entre ellos se ha quedado grabado en el alma de la histrionisa, y aunque no reveló si dejó el cigarro, todo parece indicar que sí, por la forma tan respetuosa en la que se expresa y se refiere a él y por el hecho de haber creado consciencia en que es importante cuidar a salud, alejándose de os vicios que tanto daño hacen al organismo.

En la actualidad, se les puede ver actuando juntos en "Soy tu dueña" que se transmite de lunes a viernes pro el Canal de las Estrellas de Televisa en punto de las 16:30 horas, historia protagonizada precisamente por Lucero y el mismo Fernando Colunga, con las actuaciones antagónicas de Gaby Spanic, David Zepeda y Sergio Goyri.

Además de las actuaciones estelares de Eric del Castillo y Silvia Pinal. Eduardo Capetillo, Jaqueline Andere y Julio Alemán, también formaron parte de la exitosa historia.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.