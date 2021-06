Ana Martin revela el precio que va a pagar por no tener hijos

La primera actriz Ana Martín, contó en entrevista con cuál es el precio que va a pagar por no tener hijos; pues pese a la exitosa carrera que ha tenido la mexicana, indiscutiblemente hay algo que pudo haberle hecho falta en su vida, como los hijos, aunque dejó ver todo lo contrario. Así lo contó a la conductora de Espectáculos Aurora Valle en su programa "Confesiones".

"Anduve con el país entero y uno que otro extranjero pero nunca nadie me ha 'amarrado', eso sí". Por otro lado agregó: "Tengo buen gusto y nunca anduve con ningún político, por eso no tengo arrugas y tengo bonito cutis", dijo entre risas, la actriz de la telenovela "La Desalmada" de José Alberto 'El Güero' Castro para Televisa.

A la respuesta de Ana Martin a sobre "que anduvo con el país entero", Aurora Valle la cuestionó si "el país entero incluye mujeres", a lo que la primera actriz contestó: "No me gustan las mujeres y nunca me han gustado, ese rumor salió por la telenovela que hice 'Gabriel y Gabriela'...".

Así mismo, con la honestidad que caracteriza a la actriz de 75 años de edad y 59 años carrera artística, asumió que nunca diría los nombres de los hombres que la hicieron feliz en su juventud. Así mismo, dijo en la charla que nunca le pintaron el cuerno y que su relación amorosa más larga duró tres años y medio porque cuando se le acababa la pasión ponía fin a sus romances.

Pues dejó claro que no es partidaria de tener una relación seria ni mucho menos, encontrar estabilidad emocional en una pareja, por lo que parece tener un alma libre. "En eso salí a mi papá Palillo (QEPD), que tuvo todas las mujeres al igual que yo a los hombres".

Por otro lado, Ana Martín reveló que aunque los unía esa característica en común, también los separaba una gran diferencia: "Pero él sí tuvo hijos, esa fue la diferencia; yo no tuve hijos y mi papá tuvo 11 de diferentes mujeres, pero ni mi padre ni yo quisimos casarnos nunca. Yo me casé en veinte películas y en todas las telenovelas; ¿para qué me quiero casar en la vida real?"

Por otro lado, Aurora Valle cuestionó a Martín: "¿A poco no tuviste un novio millonario que te propusiera que ya no trabajaras?, la actriz contó: "Mi libertad nunca estará en venta; tuve un novio muy rico que me regaló muchísimas alhajas pero nos peleamos y delante de él tiré las joyas en una coladera para que viera que a mí no me compran con dinero".

"¿Te da miedo quedarte sola?", a lo que Panchita en "La Desalmada" contó: "Todo en la vida tiene un precio y como no me quise casar ni tener hijos, el precio que debo pagar es que tengo que cuidarme sola, pero cuando ya no pueda hacerlo, romperé mi cochinito y me irá a una casa a donde los ricos mandan a sus viejitos".

También contó que nunca le gustó depender enconómicamente de un hombre, pues si bien reconoció que salió "con todos", siempre pagó sus cosas; así lo dijo: "Siempre trabajé y me he mantenido sola, por eso me valoraban, porque nunca sintieron que los necesitaba".

"Hoy, siento que una de las mejores cosas que hice en mi vida, fue no casarme ni haber tenido hijos, pues estaría muy preocupada por el futuro de un nieto, hice lo correcto".

Y para entrar en el tema del amor, la presentadora le preguntó a Ana Martín si le gustaría enamorarse a su edad, pero la actriz dijo que di ninguna manera: "Tengo 75 años de edad y si ahorita veo a un hombre desnundo, me desmayo ¡qué horror!... Cerré el changarrito hace diez años y no se me antoja para nada, soy muy feliz".

En cuanto al tema de a quién le dejará su fortuna, la actriz reveló que no tiene nada, pues todo se lo ha gastado en vivir bien, por lo que confirmó que sólo tiene un cochinito para su vejez, conluyó.