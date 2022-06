Ana Martín publicó foto inédita de Ignacio López Tarso y ella cuando eran jóvenes

Tras la reciente hospitalización del primer actor Ignacio López Tarso y su salida del hospital, la actriz Ana Martín publicó foto inédita y ella cuando eran jóvenes y con ello rindió tributo al histrión de 97 años de edad que es todo un ícono de la actuación en México.

La actriz que da vida a Conchita García en la telenovela "Corazón Guerrero" (2022), utilizó su cuenta de Twitter para publicar dicha postal que ha causado sensación en la red del pajarito. Y es que, la misma marca un antes y un después de las personalidades de ambas celebridades de la televisión mexicana.

Ana Martín trajo el pasado a la actualidad con una postal tomada en blanco y negro de cuando ambos eran muy jóvenes y aprovechó para compartir la otra cara de la moneda; es decir, una foto relativamente actual en la que se puede ver cómo lucen los actores hoy en día.

No obstante, la actriz de 75 años de edad y 60 de carrera artística, ha logrado remover los recuerdos de su público fiel que siempre la halaga tras cada publicación que comparte. Y mientras ella escribió: "Mi adorado maestro #IgnacioLopezTarso", los comentarios no se hicieron esperar y los seguidores se han deshecho en halagos. Algunos se leen:

"Ustedes son maravillosos; que Dios permita que sigan así para que nos sigan deleitando con sus actuaciones", "Un gran actor al igual que usted hermosa Señora", "Un Gran Aporte el de ustedes. Grandes Figuras del Espectáculo", "Que hermosos se ven. Bendiciones".

También han escrito: "Los años pasan pero los recuerdos permanecen para siempre... Bonito día, chaparrita...", "Tu estás muy hermosa Anita", "Que hermoso recuerdo felicidades a lis dos". Y alguien más recuerda a Ignacio López Tarso de una manera muy especial: "Dio una obra de teatro en mi escuela, y fue galardonado; además inauguró la primera piedra del futuro teatro de mi universidad".

"Los dos son EXCELENTES actores a los que admiramos por su talento, entrega y profesionalismo. Saludos", "Es una hermosa mujer, la admiro", "Feliz principio de semana, que guapos, los quiero mucho a los dos", "Hermosos!!!", "Super Gran Primer Actor", son otros de los 16 comentarios que se pueden apreciar.

La primera actriz de México, ha logado también 46 retuits y 1,217 corazones rojos con el par de postales junto al maestro de la actuación en teatro, televisión y cine, Ignacio López Tarso.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!