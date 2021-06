Ana Martín no se arrepiente de no haber tenido hijos; su público lo es todo

La actriz Ana Martín, es una de las famosas más activas ens us redes sociales y es a través de éstas que revela muchas de las anécdotas de su carrera artística de 59 años. Pero el pasado 3 de junio, reveló que no se arrepiente de no haber tenido hijos, pues su público lo es todo.

Ana Martín, fue sin duda, una de las actrices que poseía el rostro más angelical y un cuerpo de diosa más venerado, con los que conquistó a productores y directores de la época de los años 70's, así como a algunos actores con los que trabajó.

No obstante, pese a que tuvo varios novios y que empezó desde la adolescencia, prefirió no convertirse en madre; pues hubiera tenido que dedicarles su vida entera y no hubiera podido brillar en el arte de la actuación y del medio del espectáculo. En su cuenta de Twitter, Ana Martín escribió: "¿Sabían que a mis 13 años tuve un novio en Nicaragua? me fue muy bien en el amor".

Lee también: Así se veía Ana Martín en El Pecado de Oyuki, presume un par de pinturas

Por otro lado, la actriz que dará vida a Panchita en "La Desalmada" en la producción de José Alberto 'El Güero' Castro para Televisa, que próximamente se verá en la pantalla chica, siempre ha presumido que no está sola en el mundo, pues tiene el amor de sus perritas quienes siempre la acompañan.

En su última publicación de Instagram, Ana Martín describió la imagen en la que aparece besando a su mascota como una madre amorosa abraza y juega con un hijo: "Ella es Maya y es otra gotita de miel, y vean que amor... así deberíamos de ser todos, amarnos de esta manera. Los amo profundamente #dogs #love #anamartin #anamartín".

Por otro lado, la primera actriz con una larga carrera artística de 59 años y 75 años de edad, asegura que no se arrepiente de no haber tenido hijos y ésta es la razón:

"No, no me arrepiento de no haber tenido hijos, para nada, creo que fue una decisión que yo tomé en mi vida porque sino mi vida hubiera sido muy distinta y a lo mejor no estaría en esta carrera porque me habría dedicado a ellos plenamente", expresó en su cuenta de Twitter.

Lee también: Marjorie de Sousa se luce como una diva junto a Ana Martín en La Desalmada

A esto, una fan comentó en respuesta: "Hay mujeres que se sienten realizadas al ser madres, otras al encontrar alguien con quien compartir su vida, otras con 3 títulos universitarios y otras viajando. ¿Tan difícil es entender que no todas aspiramos a lo mismo?".

Pues Ana Lucrecia y Maya -sus perras-, son las hijas que nunca tuvo y que además la han acompañado en su vida desde hace años. Además, cabe señalar que en la actualidad, existen famosos que ni siquiera tienen redes sociales debido a que no quieren quedar mal a su público por estar manejando esa parte de su vida.

Lo mismo pasó con Ana Martín, quien prefirió tener una vida en foros y sets de grabación y conocer y relacionarse con famosos artistas de otros lugares, incluso, conocer el mundo, que cuidar hijos y formar una familia.