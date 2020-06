Ana Martín: el éxito de 'Oyuki' que le costó su belleza

Dentro de la exitosa carrera actoral que goza la reconocida actriz Ana Martín, uno de sus más grandes éxitos, sin duda, ha sido El pecado de Oyuki (1988), producida por Lucy Orozco para Televisa. Y aunque gracias al melodrama, la histriona catapultó su carrera a nivel internacional, su vida personal dio un vuelco.

Oyuki, fue el personaje que Martín interpretó magistralmente, como sólo ella sabe hacerlo; sin embargo, para dar vida a una geisha de los años 70's, la actriz tuvo que pasar por un intenso proceso de caracterización, mismo que le costaría la tranquilidad de tener un rostro bello y sin complicaciones.

En entrevista para el programa Hoy, la actriz reveló cuánto sufrió para poder interpretar el personaje de Oyuki.

"Sí, sufrí unos apliques aquí -tocándose con las dos manos las sienes- y tuvimos que ir con el doctor. Dijo que la piel aguantaba el estiramiento pero solo seis meses, no más. Y parece que fue adivino porque a los seis meses me empezaron a salir unas ampollas con el calor de las luces", explicó la actriz.

El proceso de caracterización como Oyuki, hizo que su rostro sufriera graves lesiones que por más de dos años que duraron las grabaciones del melodrama, le estuvieron molestando fuertemente.

"El patrón me regañó", dijo la actriz. "Bueno, ¿qué está pasando con esta telenovela? -como renegando-. Y de reprende se me quedó viendo y me dijo: "Oye, ¿quién te golpeó? ¿qué te pasó? y me agarró la cara y me dijo, ¡estás toda negra!", narró la actriz.