Ana Brenda le dice adiós por completo a Iván Sánchez 

La actriz, tiempo después de haber sido la manzana de la discordia en el matrimonio de su ex novio, Ivan Sanchez, como se recordara el actor, cuando iniciaron una relación, el estaba casado, la Ana Brenda y su ex pareja tenían el papel protagónico de una telenovela en aquel entonces.

A los meses, se supo que el actor ya no estaba en el corazón de la actriz, a el se le ha visto desde entonces con distintas parejas.

Ana Brenda, recientemente y luego de su fracaso amoroso, hizo publica su relación con el empresario, Zacarías Melhem, mismo que es hermano de la mejor amiga de la actriz, y que también se sabe que es viudo.

Zacarías Melhem, es un empresario de 47 años, la relación de ellos lleva meses, pero recientemente la actriz decidió compartir su felicidad con sus fanático y seguidores, felicitando públicamente a su pareja por su cumpleaños.

Ana Brenda Contreras, posteo en su cuenta oficial de Instagram una fotografía, donde sale apapachando al empresario, al cual se me ve su rostro, en el post, la actriz hace referencia a unas felicitaciones para su pareja, ya que cumplía años, los seguidores y colegas de Ana, dejaron sus comentarios, donde lo felicitan a el y a la pareja en si. En la publicación Ana Brenda, escribió:

“Feliz cumpleaños al rey, al de corazón más bueno y sonrisa eterna. El que nos cuida a todos, el que me da perspectiva y me nivela. Pero sobre todo, me saca siempre una sonrisa o carcajada. Te amo, my rock. Happy Birthday”.