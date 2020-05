Ana Brenda Contreras revive 'pelea' con Angelique Boyer en Teresa

Ana Brenda Contreras, quien se ha consolidado como una de las actrices favoritas de la televisión y quien formó parte de la famosa telenovela Teresa, la cual se estrenó en el año 2010 y de la que era protagonista Angelique Boyer, causó sensación en Tik Tok. Ana Brenda Contreras revivió la pelea que tuvo con Angelique Boyer en una de las escenas de Teresa.

Teresa fue una de las telenovelas más exitosas de Televisa, Ana Brenda dio vida a Aurora Alcázar y Angelique Boyer a la temible Teresa, quien era una mujer ambiciosa que quería salir de la pobreza, sin importar hacerle daño a las personas que la rodeaban e incluso quería. En el video se puede ver a Aurora Alcázar y Teresa pelear por el amor de Mariano (Aarón Díaz ) quien era el protagonista varonil de la trama.

En el video se puede apreciar que Teresa reacciona y humilla a Aurora : "Aurora, perdóname, pero hace mucho que te dejé el camino libre. No es mi culpa si no has logrado que Mariano se fije en ti. En vez de preocuparte por mí, arréglate, cambia tu ropa, tu peinado. Haz algo para que Mariano te voltee a ver", señala Teresa.

Sin embargo, Aurora no se quedó callada y le contestó: "Lo que haga o deje de hacer es mi problema, yo no necesito adornarme, al menos yo sí soy honesta y estoy con él de corazón” . Los fans de esta telenovela de inmediato pidieron a Angelique Boyer que se uniera a Ana Brenda para que hicieran un dúo para revivir las escenas de la gran telenovela que tuvo mucho éxito.

Los fans de Contreras le expresaron que les había encantado el papel que interpretó. Hasta el momento el video cuenta con mas de 31 mil Me gusta. En esta telenovela también participó el actor Sebastián Rulli, quien es la actual pareja de Angelique Boyer.