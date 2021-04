Ana Bárbara se aloca mientras luce mini vestido metálico

Siendo una mujer con muchos años de trayectoria en el mundo musical, actualmente Ana Bárbara es una de las máximas exponentes de la música regional y una de las populares en las redes sociales, medio por el que siempre está en contacto con su público y en donde aprovecha para presumir que goza de una gran belleza, razón por la que no duda en posar en mini vestidos, bikinis o atuendos llamativos.

Antes de convertirse en La Reina Grupera, Ana Bárbara demostró que tenía otros talentos, probó suerte en el mundo del modelaje, convirtiéndose en reina de belleza. Eventos que le abrieron la puerta al mundo del espectáculo. Actualmente forma parte del reality show “Tengo talento, mucho talento”, y es precisamente en este programa es donde cautiva al público con llamativos atuendos, tal y como lo hizo recientemente al posar con un mini vestido métalico con el que se "alocó".

Mientras menea sus caderas y mueve su cabeza de un lado a otro, fue que Ana Bárbara cautivó a sus fieles admiradores. "HanLoca que a mi me digan loca!", acompañó la juez de “Tengo talento, mucho talento” el video en el que aparece modelando el pequeño vestido metálico con el que resalta su figura y deja al descubierto sus torneadas piernas con las que robó suspiros.

De manera casi inmediata los fanáticos de la intérprete de Bandido destacaron su admiración por la cantante grupera y su gran belleza, distinguiéndola del resto de los artistas, pues a sus 50 años luce muy bien.

“Dicen que la perfección no existe, pero yo no estoy de acuerdo. Existe y tiene tu nombre”, “ Unas fotitos aventando los papelitos estaría muy muy padre todo queda perfecto con tu outfit bebé”, “Increíblemente hermosa no cabe duda que eres una mujer espectacular aparte la mejor la única y auténtica reina GRUPERA te amooooooooooo un millón de besos tu latoso y admirador de siempre Darío venegas”, son algunos de los comentarios en la publicación.

La originaria de Río Verde no solo se ha distinguido por su talento para cantar y componer, sino que con su inigualable belleza la ha colocado en una de las favoritas en las redes sociales y aunque mantenerse vigente en el mundo de la farándula resulta ser muy complicado, Ana Bárbara ha sabido como conquistar a su público.