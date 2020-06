Ana Bárbara está de luto por el coronavirus: Llora y conmueve

A través de las redes sociales, la cantante mexicana, Ana Bárbara, dio a conocer una triste noticia; ella y su familia están de luto tras la muerte de un ser querido. Se trata de un tío, que falleció tras complicaciones por el coronavirus. La cantante aprovechó sus redes sociales para mandar sus condolencias a la familia de su tío, quienes radican en Mazatlán, Sinaloa.

“Desafortunadamente y lo lamento mucho, hace una hora me enteré que un tío perdió la batalla contra el coronavirus en Mazatlán, Sinaloa. Abrazo profundo a la familia, de verdad que es lamentable la cantidad de víctimas”, detalló la intérprete de Bandido. Ana Bárbara también aprovechó para hacer un llamado al mundo para no bajar la guardia y seguir tomando precauciones ante está terrible enfermedad que ha casusado la muerte de miles de personas alrededor del mundo.

“Si tú realmente tienes el sistema inmunológico muy fuerte y no tienes otras enfermedades, puedes librarla (…) Es muy importante que no nos confiemos. Es decir, de repente, a mí me ha pasado, de pronto me quiero quitar el tapabocas, ya me cansé, ya me harté... ¡No lo hagamos! Si podemos estemos la mayor parte del tiempo en la casa, se los digo de todo corazón”, indicó la cantante.

Ana Bárbara no es la única artista que ha sufrido la pérdida de un familiar a causa del coronavirus, pues recordemos que hace unos días el actor, Alexis Ayala también compartió que la tristeza embargaba a la familia, pues su concuño había perdido la batalla contra está enfermedad luego de estar unos días hospitalizado.

“Desafortunadamente mi concuño falleció por COVID-19 (…) Nosotros como familia ya desde la semana pasada se empezó a vivir esto con la hospitalización y todo el día de hoy es un día muy triste para mi familia”, comentó a Sale el Sol.

