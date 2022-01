Amputarán una parte del cuerpo de Grettell Valdez para evitar el cáncer

La actriz mexicana, Grettell Valdez, atraviesa un momento difícil en su vida, pues aunque el cáncer afortunadamente no volvió, tendrá que someterse a una cirugía en donde se le amputará parte de sus dedos para erradicar un virus que puede transformarse en cáncer.

Recordemos que el pasado mes de septiembre del 2018 Grettell Valdez anunció que se le había detectado cáncer en uno de sus dedos pulgares, sin embargo, lo superó con una operación. Tras más de tres años de haber enfrentado está enfermedad, hace unas semanas la famosa de 45 años recibió una mala noticia.

Durante los usuales chequeos que se viene realizando desde el 2018, la protagonista de la telenovela 406 expresó su situación se complicó, así lo dijo la actriz de Televisa durante una entrevista exclusiva con Hoy.

"Hace como más de 4 años me dio un cáncer en el dedo, el cual me lo quitaron, me hicieron un injerto y pues desapareció. Hace poco fui a revisión y me dijo (el doctor) ‘hay un pedacito que no me gusta, te lo voy a quitar y lo mandamos biopsiar’, le dije ‘ok’”, contó la famosa.

Grettell Valdez también manifestó algunos de los síntomas. “Me salen como llaguitas, me generan la cita para mi pequeña cirugía, y ya estando ahí en la plancha, ya toda lista, llega el doctor y me dice ‘no te voy a operar… en una semana se te expandió y no es normal’”.

La artista confesó que tras los diversos estudios que le realizaron su doctor le detectó el virus que debe ser elimninado lo más rápido posible para evitar que este se convierta en carcinoma.

“Por suerte ya sabemos qué es, es un virus, es una verruga que tengo por dentro que está expandida, que es un virus que transmuta cáncer, entonces ya estoy en paz, ya sabemos qué es, si me van a tener que quitar gran parte de mi dedo, pero no me importa”, expresó la famosa de 45 años.

Grettel Vañdez concluyó diciendo que será en las próximas semanas cuando dará a conocer cómo salió de su operación y los procedimientos que llevará acabo para erradicar el mal de su cuerpo.

