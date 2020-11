Amor de 10 años; Duques de Cambridge

No todo, ha sido miel sobre hojuelas, la relación de esta aparente ‘dulce’ pareja, Kate Middleton y William. El noviazgo empezó en el 2001, mismo que duró ocho años, pero no todo es como lo pintan, Middleton y William, vivieron dos crisis de suma importancia , ya que estuvieron a un paso de no formalizar su relación.

Pero la historia dio un giro de 180 grados, y es que un día como hoy; 16 de noviembre de 2010, cuando la Clarence House, residencia real que se encuentra Londres, la cual pertenece a Carlos, príncipe de Gales, notificÓ que la guapa novia Katherine Middleton y el príncipe William, había formalizado su noviazgo y que el hijo de la princesa Diana, había dado la sortija de compromiso, para unir sus vidas en matrimonio.

Compromiso que indicaba, que era Kate una candidata para la corona y poder la monarca de Reino Unido, no fue nada fácil el camino que recorrió la ahora Princesa, y es que antes de ser relevado el compromiso Kate, fue muy paciente al superar varios obstáculos en la relación de noviazgo que vivió con William.

Fueron varios meses llenos de rumores que envolvían a los ahora duques de Cambridge, luego de haber tenido la visita de Michael y Carol Middleton, a la residencia real que se encuentra en Balmoral, la cual pertenece al príncipe Carlos.

Los padres de Kate Middleton, confirmaron los rumores, de las crisis que vivieron en su noviazgo, la primera de ella fue en el año 2007, el motivo exacto no se sabe, pero el rumor mas fuerte es; la de ellos habían recibido un presión mediática, lo que los llevó a finalizar su relación por primera vez, lo que también se dijo en aquella ocasión fue William no quería dejar su estado civil de soltero, quería seguir viviendo libremente.

Tiempo más tarde se supo que fue el mismo primogénito de Lady Di, quien buscó por su propio merito a Kate Middleton, logrando una reconciliación, William dio una explicación luego de haber regresado.

Se dice que no fue esa la primer ruptura, si no en el 2004, pero esta no tuvo tanta publicidad p or los medios, el pricipe William, tomó la decisión de romper su relación con Middleton y de acuerdo con la escritora de la familia real, Katie Nicholl , el hijo del pricipe de Gales, se comenzó a sentir 'claustrofóbico'.

Las polémicas que vivieron como novios, fue a partir del 2007, ya que los rumores fueron fuertes y muy directos. Un especialista en las familias que conforman la realeza Christopher Andersen, declaro que fueron los duques de Conualles; el príncipe Carlos y su esposa Camila, quieren provocaron los problemas en la joven pareja.

El autor de ‘Juego de Coronas’, mismo que siempre se ha relacionado con la socialité de la realeza dijo que la duquesa de Conualles, 'Siempre se veía a sí misma como la heredera de Alice Keppel , su bisabuela, quien fue amante de Eduardo VII . Estaba muy orgullosa de ese vínculo ... Ella no consideraba que Kate fuera alguien adecuado para unirse a la familia real. Nunca tuvo en cuenta a Kate ni consideraba que la familia Middleton merecía entrar en la familia real', agregó Christopher.

Luego de un tiempo se confirmó públicamente que fue su propio padre el príncipe Carlos, quien sugirió y presiono al príncipe William, que informara de su compromiso con Kate, cambiando para siempre la vida de Middleton.

Finalmente consumaron su amor un un 29 de abril de 2011, en la Abadía de Westminster, siendo un día de fiesta para todo Reino Unido, su hogar es el Palacio de Kensington.

Un día tres de diciembre de 2012, se anunció que la Duquesa, esperaba a su primogénito. La noticia se dio luego que Kate, habría ingresado al Hospital Rey Eduardo VII, con un cuadro clínico de hiperémesis gravídica, (fuertes náuseas matutinas), posteriormente dio a luz a George un 22 de julio de 2013, el día 02 de mayo de 2015, nace su según hija Charlotte y el día 23 de abril de 2018, nace el más pequeño Louis, siendo esta la familia que formaron con su amor.

