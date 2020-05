Américo lastimaba a Karla Luna y ella se refugiaba en Karla Panini: Platanito

Tras el escándalo que ha surgido en las redes sociales tras revivirse la traición de Karla Panini y Américo Garza a Karla Luna, Sergio Verduzco mejor conocido como 'Platanito', rompió el silencio respecto a lo que vivió su amiga, La Comare Morena antes de morir y de enterarse que había sido engañada.Américo lastimaba a Karla Luna y ella se refugiaba en Karla Panini, según declaró el comediante.

Luego de que la familia de la fallecida comediante, Karla Luna, compartiera un video donde reveló algunas experiencias de la la comediante, Platanito señaló durante una entrevista al programa Ventaneando que el karma es el karma y le tenía que llegar a Karla Panini, y que los audios que compartió la familia de Luna él ya los había escuchado desde hace mucho tiempo.

Además de haberlos escuchado, él cuestionó a su amiga porque no los sacaba a la luz para que los evidenciara: ''Imagínate, yo fui de los primeros que escuché esos audios y le decía '¿oye qué vas a hacer con estos audios Karla?', por lo ella le respondía que no haría nada "y ella me decía 'nada, nada amigo, yo ya la perdoné, pues que le vaya muy bien''.

Ante estas declaraciones Platanito indicó que el karma tarde que temprano le llegaría a Panini: ''El karma es el karma y tarde o temprano le tenía que llegar todo esto que le está sucediendo'', dijo sobre Panini. Durante la entrevista el comediante también confirmó lo que la familia de Luna dijo en el video sobre los maltratos que sufría por parte de Américo Garza y de Karla Panini, quien esta última era la que ordenaba a Garza a tratarla mal.

El comediante aseguró que en muchas ocasiones observó a Karla Luna golpeada y refugiarse en los brazos de Panini, quien indicaba que iba a hablar con Américo de la situación, mientras que al mismo tiempo le enviaba mensajes de que él le había dicho que la había golpeado mucho y no era verdad.

''Ella llegaba golpeada a refugiarse con su amiga, Karla Panini, y ella le decía 'no, yo voy a hablar con Américo, no te preocupes', y luego los reclamos por mensaje de 'oye ya la vi y según tú le habías pegado mucho y no le hiciste nada'', señaló el comediante.

Platanito indicó que la comedia se presta para hacer un poco de burla, pero Karla Panini se aprovechaba de esto para restregarle en la cara a Luna su traición cuando ella no sabía nada de lo que estaba pasando en realidad. Recientemente el comediante compartió una footgrafía con Karla Luna en la que pidió que Américo Garza y Kara Panini se tienten el corazón y permitan que las niñas de Luna convivan con sus abuelos y hermanos.

"Como deseo que con todo esto que está pasando, estas personas se tienten un poquito el corazón y permitan a tus hijas volver a estar cerca de sus hermanos y sus abuelos. Besos hasta el cielo mi hermosa Amiga @karlalunatv te extraño", escribió.