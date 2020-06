Américo Garza,esposo de Karla Panini desmiente haber perdido proceso legal

Américo Garza,esposo de Karla Panini y ex esposo de la desaparecida Karla Luna, volvió a aparecer en las redes sociales y en está ocasión dejó en claro que hace unos meses se comunicó con la esposa de Rubén Luna para indicarles que si querían ver a las niñas se comunicaran con él o sus abogados, sin embargo, nunca lo hicieron. El empresario dejó claro que fue iniciativa de él llamarlos y ofrecerles ver a las niñas.

El pasado domingo, Garza aprovechó la cuenta de Malinfluencersmx para aclarar ese punto, ya que Érika Luna señaló que él nunca se había comunicado con ellos. El empresario dio replica a lo que la hermana de la fallecida comediante expresó en su Instagram, al decir que él tenía una orden de aprehensión. Américo desmintió está versión y aseguró que se encontraba en su casa yq ue efectivamente se resolvió un amparo de unos que están puestos.

" Se resolvió un amparo de unos que están puestos, pero mi intención no es que no las vean pero no se van hacer las cosas como ustedes quieren que se hagan, pero bueno, yo los sigo invitando, ya fue una semana, no me marcaron , no me contestaron, porque si les marque a sus números", indicó Garza.

El empresario de nueva cuenta reiteró su propuesta de que la familia Luna vea a las niñas pero bajo sus condiciones como siempre se los ha dicho. “Mi intención no es que no la vean, es que no se van a hacer las cosas como ustedes quieres que se hagan. El proceso legal sigue, no tengo orden de aprensión. Pero sigo diciéndoles que si las quieren ver me marque, sé que no va a pasar porque si las ven se les acaba su show, se les acaba su teatro, se les acaba su interés de su serie”, señaló.

Américo aprovechó para mandarle un mensaje a Érika Luna, quien para él se está colgando de la popularidad que tenía su hermana. “Tú no importas en este tema, no es de mi interés arreglar contigo nada, son los hermanos y los abuelo. Tu no importas aquí te lo vuelvo a repetir. Te la vives colgada de tu hermana, publicando cosas de tu hermana para llamar la atención y así vas a seguir siempre, no te cerramos nosotros las puerta, te la cierras tu sola con tu personaje”, añadió.

El empresario finalizó su declaración diciendo que se encuentra en la mejor disposición para que sus hijas se reunan con sus abuelos y hermanos y finalizó señalando que no le tienen miedo a lo que se va a publicar y amenazó con mostrar unas cosas. “No tenemos miedo a lo que digan que van a publicar, con gusto les contestamos y también mostramos unas cosas que queremos mostrar pronto”.

Desde que Américo Garza y Karla Panini ofrecieron una entrevista exclusiva al periodista Gustavo Adolfo Infante no han dejado de defenderse ante las acusaciones que han surgido entorno a su traición a Karla Luna.La polémica pareja se ha mantenido muy activa en la red social.

