Américo Garza y Karla Panini hacen fuerte acusación de Karla Luna

Luego de que hace unas semanas, José Rubén, hijo de Karla Luna, acusara a Américo Garza de no permitirle ver a sus hermanas, Sara y Nina, producto de la relación que tuvo su madre con él, ahora el empresario y Karla Panini salieron a dar la cara ante estás acusaciones pero también aprovecharon para hacer una fuerte acusación en contra de la fallecida comediante.

Pese a que ya han pasado cinco años de la lamentable muerte de Karla Luna, la polémica entre la familia de la comediante, Karla Panini y Américo Garza continúa, pues ahora el matrimonio dio réplica a las recientes declaraciones de Rubén Luna pero no sólo eso, ya que la pareja también hizo una fuerte acusación en contra de Luna.

Fue por medio de un video en Instagram donde Américo Garza revela que Karla Luna lo engañó en repetidas ocasiones y una de estas fue con un narco, situación que Rubén Luna sabía. "Yo ya no estaba con ella, mi relación fue muy mala, ella ya tenía novios, conmigo, antes de mí, después de mí, sobre todo más cuando estaba conmigo", aseguró Garza.

"Yo nunca quise salir a aclarar que yo nunca quise estar con Karla porque me engañó. Tú sabes cuántas veces me engañó y con quién me engañó, y con quiénes. Sabes de algunos, sabes del narcotraficante con el que me engañó. No era cualquier narcotraficante, era un líder de un cártel. Me sorprende que no haya salido, aún, en el libro donde salen las artistas de una reportera", agregó el empresario.

Pero no fue todo, ya que Américo manifestó que cuando Karla Luna se metió con este narcotraficante, él recibió muchas amenazas e incluso lo intentaron privar de su libertad, situación de que la que aseguró estaba enterada Erika Luna, hermana de su ex.

"¿Sabes cuándo me casé? La fecha en que me casé y por qué me casé, fue después. Todas esas personas hacen ver que yo la dejé cuando tuvo cáncer, yo me casé con ella cuando le dio cáncer. Yo no estaba con ella, muchas veces me separé. Yo se lo aclaré: estoy contigo por mis hijas".

Además, el empresario aseguró que Karla Luna también le fue infiel con un famoso payaso y aunque no dio nombre, recordemos que Platanito fue una de las personas más cercanas a la comediante por lo que se podría referir a él. "Él andaba con ella cuando andaba conmigo, se veían a escondidas. Escondía el carro que yo le había regalado, era el único en Monterrey en ese momento, así se lo cambiaba con la de maquillaje para poderse ir… No quería yo hablar de eso. Nunca fue un matrimonio feliz", expresó.

Por su parte, Karla Panini se dirigió a Rubén Luna y aseguró que no le debe ningún perdón a él ni ha nadie. "Voy a dejarte algo claro a ti Rubén -hijo de Karla Luna-, a tu familia y al público en general, lo he dicho en varias entrevistas; lo digo y lo sostengo: yo no te debo a ti, ni a tu familia, ni al público en general una disculpa, ni ningún perdón por mis acontecimientos, por mis acciones, yo no le debo ninguna disculpa ni ningún perdón a nadie", puntualizó.

Panini también indicó que todo este tiempo ha sido la familia de Karla Luna quien se ha hecho la mártir difundiendo información a su conveniencia con tal de obtener un beneficio económico, descartando que la relación que se dio entre ella y Américo Garza fue sin la intención de hacer sufrir a nadie.

"No hicimos con dolo absolutamente nada, lo hemos dicho mil veces las cosas como sucedieron; las cosas así se dieron; de manera espontánea, nunca hubo dolo ni la intención de lastimar a alguien y eso siempre se lo externé a tu hermana y tu hermana se fue sabiendo eso de mi y de mi esposo", finalizó.

