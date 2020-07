Américo Garza intentó asfixiar a Karla Luna por Karla Panini, asegura enfermera

La Parcera, una mujer de origen colombiano que asegura haber sido asistente de Karla Luna y Karla Panini cuando estaban en la cúspide de Las Lavanderas de nueva cuenta volvió a dar de qué hablar al presentar una entrevista de una supuesta enfermera que atendió a La Comare Morena cuando se encontraba internada en el Doctors Hospital en el 2017. La supuesta enfermera, quien prefirió ocultar su identidad por seguridad, reveló que Karla Luna en todo momento mostró una actitud positiva, sin embargo, la realidad era otra, pues sus ojos se veían tristes.

Durante la entrevista la mujer indicó que ella vio un momento que no debería de ver, supuestamente cuando Américo intentó quitarle la vida a Luna con una almohada. "Fue en el 2017 más o menos, ella estuvo apróximadamente un mes a un mes y medio en el hospital en Monterrey.

Un paciente se puede mostrar con fuerza, animado, etc. con una actitud positiva pero uno como personal de salud se da cuenta a través de su cara, tu puedes estar feliz pero tus ojos vieron lo contrario. Ella muy feliz, muy positiva, bromenado, cantando, echando broma, pero cuando la veías solita, pues es como te das cuenta que estaba sufriendo", señaló.

La Parcera cuestionó si Karla Luna estaba sola como se especulaba. " Ella siempre estaba acompañada, yo no se donde sacan que dicen que estaba sola en ningún lugar te van a aceptar sola", aclaró. Durante la entrevista La Parcera cuestionó a la enfermera si vio alguna situación extraña por lo que la mujer dijo " Hay veces que ves cosas que no deberías de ver. Yo fui quien vio cuando Américo le puso la almohada. Es verdad, no es mentira. Se corrió mucho el rumor, pero es verdad."

La mujer confesó que todo pasó muy rápido y que cree que Luna no estaba del todo consciente, pues estaba muy débil y "sacada de onda". "Abrí la puerta y el tipo estaba encima y dijo que le estaba acomodando la almohada en la espalda", dijo la enfermera. La mujer reveló que todo ocurrió muy rápido y que él quería aprovechar el momento para cometer el acto.





La enfermera señaló que después de ver que Américo quería asfixiar a Karla Luna, el empresario la amenazó por lo que prefiere no revelar lo que le dijo en su momento. "No me siento segura de andar expresarlo libremente", señala. Muchos de los usuarios de las redes sociales pusieron en duda de las declaraciones de la supuesta enfermera.

Quién es La Parcera

La Parcera es una defensora de Karla Luna y quien maneja la cuenta de Karla Luna La Verdad. Su nombre verdadero es Jostin. La Parcera es colombiana y según su cuenta de Instagram baila y canta. Su nombre salió a relucir tras enfrentarse a Karla Panini y Américo Garza. En repetidas ocasiones ha atacado a la polémica pareja.

