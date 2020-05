Américo Garza a Karla Panini: La mejor mamá del mundo

Américo Garza y Karla Panini, son sin duda, una de las parejas más polémicas del medio del espectáculo. Tras la muerte de Luna, la historia de amor de Panini con Garza quedó marcada por la traición a La Comare Morena, que en ese entonces era esposa de Garza, y Panini la íntima amiga de Karla Luna. Recientemente Américo Garza le dedicó un mensaje a Karla Panini por el Día de las Madres en donde aseguró que es la mejor mamá del mundo.

La polémica entre esta pareja parece no terminar, Karla Panini se volvió tendencia nuevamente luego de que Américo Garza le dedicara el mensaje por el 10 de mayo, en donde aseguró que era la mejor mamá del mundo.

"La mejor mamá del mundo. Nuestros hijos tienen la fortuna de tenerte como mamá. La más amorosa, divertida, comprensiva y talentosa. TE AMO", escribió Américo junto a una fotografía en donde está él, Karla Panini, la hija de ambos, el hijo de Panini y las hijas de Karla Luna.

Como era de esperarse, la fotografía junto con el mensaje indignó a usuarios de las redes sociales quienes no dudaron en criticar a Américo y Panini, siendo está última la más afectada.

"Solo voy a hacer un comentario al respecto . Todos hablan de #Panini , les recuerdo que un hombre jugó con estas dos mujeres y no veo a nadie hablando de él…". "#KarlaPanini es la mas odiada en México hoy x hoy, pero no se olviden del imbécil de #AmericoGarza , una pu… no entra a destruir una familia si el pelafustan no le da entrada, un pen… que no respeta a su esposa". "Después de saber que Américo Garza le pegaba horrible a Karla Luna, siento que hasta le hizo un favor Panini a quitarle ese ogro de encima.", fueron algunos de los comentarios en las redes sociales.

Tras las fuertes críticas que recibió la pareja, Américo Garza compartió otra imagen en la que aparecen él y Karla Panini muy sonrientes. La imagen la acompañaron con el siguiente mensaje. "Cada quien se engaña, Con la mentira que más le gusta".

Recordemos que hace unos días la familia de Karla Luna rompió el silencio después de casi tres años de la muerte de la comediante. La familia reveló la difícil situación que Luna vivió antes y después de enterarse de la traición de la pareja, y que incluso Américo Garza golpeaba a Luna por comentarios de Panini.