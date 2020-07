Américo Garza HABLA de cómo fue el reencuentro con la familia Luna

El pasado viernes, Américo Garza, esposo actual de Karla Panini, señaló en medio de una polémica que sus hijas, fruto de su relación con la fallecida comediante, Karla Luna, que se reencontrarían de manera virtual con sus abuelos maternos y hermanos mayores, y efectivamente así fue, Sara Valentina y Nina Victoria por fin platicaron con su familia materna.

Después de varios meses de polémica, Rubén Darío y Josefina Martínez de Luna, padres de Karla Luna por fin pudieron ver a sus nietas, igual que Stephany y José Rubén a sus hermanas. Durante una entrevista al programa De primera Mano, en donde incialmente se informó del encuentro entre las niñas y su familia materna, Américo Garza nuevamente fue entrevistado para que contará cómo se había llevado el encuentro. El empresario señaló que todo ocurrió de manera fluida y que todo salió muy bien.

Las hijas de Karla Luna se reunieron de manera virtual con su familia materna. Foto Instagram Karla Luna

"El viernes se dio, se dio fluido de cuatro a cinco de la tarde, conforme al centro estatal, porque él es el que da las fechas y los horarios, se dio de una manera normal, ellos preguntaban, las niñas respondían ", dijo Garza. Dentro de la declaración el empresario dijo que los integrantes de la familia Luna le cantaron las mañanitas a su hija Sara por su cumpleaños, mientras que él y su familia le hicieron una pequeña reunión en su casa.

Garza también contó que a partir del próximo viernes habrá una periocidad para los encuentros, primero virtuales por la situación y posteriormente físicamente. El empresario aseguró que solo pueden convivir con sus hijas las personas que ejercen un derecho legal sobre ellas, en este caso los abuelos maternos y los hermanos, con esto excluye a Érika Luna, hermana de la desaparecida comediante.

Américo aseguró que luego de la plática las niñas actuaron de manera normal y qué incluso él les preguntó cómo se sentían y ya se fueron a jugar. "Muy normal, como si hubieran platicado con cualquier persona, osea yo les pregunté qué cómo se sintieron, qué si estaban bien y si inmediantemente se fueron a jugar, se fueron a meter a la alberca y ya, fue un momento tal vez agradable, estuvieron platicando y ya", señaló.

El empresario manifestó que pese a este encuentro el show no va a parar ahí, pues tanto que anduvieron en dimes y diretes para terminar en esto, no consideran que todo quede ahí, pues la familia Luna seguirá atacando. "Lo que no me parece correcto es qtodo el show que hicieron para esto pudiendolo arreglar hablandome o respondiendome las inumerables veces que les hice llegar el mensaje.Y se que no va a parar , se que este show no va a parar, va a seguir, ni con esto va a parar ni cuando las vean presencialmente va a parar", señaló.

Américo dejó en claro que si esto les llega a ser daño a sus hijas, él tampoco va a parar y va a seguir, todo sea por el bienestar de sus hijas. " Pero también, si esto llega a hacerles daño a mis hijas yo también voy a seguir tomando acciones legales pues para lo que resulte, porque se que no van a parar", indicó.

Finalizó diciendo que esto va a parar "cuando ellos consigan lo que quieren", dijo.

