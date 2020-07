Américo Garza: Galilea Montijo arremete contra Karla Panini en Hoy

Galilea Montijo, es una de las conductoras más bellas y populares del medio del espectáculo y que pocas veces se ve envueltas en polémicas, se ganó el aplauso de millones de personas luego de arremeter en contra de Karla Panini. Recordemos que Karla Panini y Américo Garza son una de las parejas más polémicas del momento tras revivirse la traición a Karla Luna.

Fue durante una transmisión en vivo del programa Hoy, que Galilea Montijo, no pudo ocultar su molestia tras escuchar lo que la ex comediante y esposo Américo Garza contaron a Laura Bozzo durante la primera emisión del programa Laura Sin Censura. La primera en presentar la noticia fue la periodista Martha Figueroa y en ese lapso, la carísmatica conductora indicó “Ay no, ya déjenla en paz, la mujer está en el cielo”.

Sin embargo, eso no fue todo y por lo que Montijo se ganó los millones de aplausos, sino cuando terminó el video, los presentadores ( Martha Figueroa- Paul Stanley) se quedaron atónitos con lo que escucharon, pero Galilea Montijo no pudo contener su silencio y manifestó un poco molesta “Habiendo tantos hombres en el mundo”. De casi forma inmediata los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar, pues miles de usuarios apoyaron a la famosa conductora de Hoy e incluso dijeron que era la única congruente y con buen corazón.

“Gali la única congruente y con buen corazón”; “Muy bien mi Gali”; “así es Gali habiendo tantos hombres en el mundo”; “Qué asco Laura Bozzo queriendo limpiar la imagen de los Panini”; “Muy bien Galilea, tú no eres vendida”, fueron algunos de los comentarios en las redes sociales.

Laura Bozzo ha sido severamente criticada tras invitar al estreno de su programa Laura sin Censura a Panini y Garza. Durante el programa La Comare Güera confesó que extraña mucho a Karla Luna, pues con ninguna otra amiga se reía como con ella. Adempas de reiterar que no traicionó a nadie.

“No me robé a nadie. En esta historia no hay ni santos ni diablos, hay errores”, dijo Panini al inicio de la entrevista. La comediante indicó que luego de perder el cariño del público y los aplausos lo que más le dolío fue perder a una amiga, “luego perder la credibilidad de la gente, porque estaba acostumbrada a los aplausos, a que todo mundo se quisiera tomar una foto conmigo”, señaló.

La ex Lavandera lamentó no haber hablado antes, pues así hubiera evitado que Karla Luna entendiera que lo suyo con Américo fue una traición. "Si ella estuviera aquí nada de esto estaría pasando porque ella ya había superado esto, ya había tenido otras parejas, había quedado en paz . No empezamos a tener esta relación de noviazgo cuando ella tenía el cáncer".

