Amenazan a Lizbeth Rodríguez por burlarse de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja

Lizbeth Rodríguez, la famosa conductora de Exponiendo infieles, ha estado enredada en la polémica que ella misma ha desatado después de asegurar que Juan de Dios Pantoja le fue infiel a su pareja Kimberly Loaiza con uno de los mejores amigos de ambos del “Team Fénix”, Kevin Panini, como hasta el día de hoy es conocido.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la conductora, ha sido amenazada con hacerle daño a su pequeño hijo, pues uno de los seguidores de Kimberly y Juan de Dios ha dado la cara por ellos y le advierte de lo que le puede pasar a su pequeño si no deja de estar difamando a la pareja, hecho que la youtuber tomó muy relajadamente diciendo que mejor haría videos y publicaciones para mantenerse entretenida en esta cuarentena.

Pediste pruebas!

Solo espero que hagas algo al respecto!



Esto lo hago por todas las mujeres que hemos sido engañadas!

Pediste pruebas!

Solo espero que hagas algo al respecto!

Esto lo hago por todas las mujeres que hemos sido engañadas!

Porque tienes todo! No lo necesitas!

Ante la polémica generada ante la supuesta infidelidad de Pantoja hacia Loaiza, Lizbeth Rodríguez, ha provocado en las diferentes redes sociales, malestares para los seguidores de los influencer involucrados, a tal grado de recibir amenazas que podrían cambiar su vida para siempre; no obstante, hasta el momento, la conductora ha manifestado no to tener miedo.

Mediante aus Instagram Stories la influencer compartió la publicación de amenaza para que sus seguidores estuvieran enterados sobre la advertencia que le han hecho mostrándose sin temor aluno. Sin embargo, hay que recordar que la youtuber tiene un pequeño bebé llamado Eros el cual lo ha dado a conocer en diferentes videos o imágenes que tiene en redes sociales.

La postura que Lizbeth ha mantenido en torno a la información que reveló, luego de haber pertenecido al Team Badabun, ha sido motivo de amenazas contra ella y lo que más quiere, pues precisamente ella fue la que armó todo este teatro por una discusión con uno de los participantes, y aunque argumenta que su objetivo no era atacar a Kimbery Loaiza, lo cierto es que la ha afectado directamente; pues hasta ha hecho diversos memes sobre ella en tono de burla.

Amenazan a Lizbeth Rodríguez por burlarse de Kimberly Loaiza y Juan de Dios. Foto Instagram.

Es a través de Twitter, Facebook e Instagram, que la conductora ha mostrado diversos memes, publicaciones y videos que comprometen a Juan de Dios en situaciones de supuesta infidelidad, pues Kevin Panini es el involucrado de esta relación sentimental; y su pareja Alex Flores no se quedó callado y habló en contra de Lizbeth sobre la carrera que mantuvo en Badabun, para la cual, supuestamente tuvo que enredarse con los productores para lograrlo.