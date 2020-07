Amber Heard revela a la corte que temía que Depp la matara

Amber Heard acusó al ex esposo Johnny Depp de abusar de ella tanto física como verbalmente mientras presuntamente estaba consumiendo alcohol y drogas, alegando que en varias ocasiones durante su tempestuosa relación temía por su vida.

El primer día de su testimonio el lunes en el Tribunal Superior de Gran Bretaña en Londres, Heard también negó las acusaciones de que era una gran consumidora de drogas y bebedor, así como una persona controladora y abusiva. El tribunal está examinando la demanda por difamación de Depp contra el periódico The Sun en un artículo de abril de 2018 que lo calificó de "golpeador de esposas" por presuntamente abusar de Heard.

Al narrar una serie de incidentes sobre su deteriorada relación, que supuestamente incluía a Depp arrojándole una magnífica champaña y un teléfono e incluso una "situación de rehenes" en Australia en marzo de 2015, la actriz de 34 años insistió en cualquier acción que tomara. La respuesta fue puramente en defensa propia.

También negó tener problemas con su temperamento luego de las preguntas del abogado de Depp, Eleanor Laws.

"Johnny a menudo me colocaba en una situación en la que me enfrentaba a frustraciones y dificultades inimaginables, que a menudo me amenazaban la vida". le dijo a la corte.

"Cuando sentí que mi vida estaba amenazada, traté de defenderme y eso comenzó a pasar años en la relación, años en la violencia", agregó.