Amber Heard podría ir a la cárcel por mentir sobre Johnny Depp

La actriz Amber Heard podría verse envuelta en problemas legales en un futuro no muy lejano tras el largo juicio que recientemente ha vivido por haber acusado a su ex exposo, el también actor Johnny Depp, a quien señaló por haber practicado la violencia física y verbal.

Sin embargo, todo indica que la actriz de Acquaman ha mentido y falsificado pruebas en contra del actor, por lo que ahora podría ser ella quien podría pisar la prisión. De acuerdo a International Business Times, Heard podría enfrentarse a una pena de hasta tres años tras las rejas.

Pues hace cinco años -en el 2015-, Amber dijo que presentaba moretones en los ojos la noche anterior de aparecer en The Late Late Show con James Corden; pero fue Smantha McMillen -la estilista de la actriz-, quien declaró que la actriz no tenía ninguna lesión, ni en la cara ni en ninguna otra parte del cuerpo.

"Durante el día 16 de diciembre de 2015 pude ver claramente que Amber Heard no tenía marcas visibles, contusiones, cortes o lesiones en la cara o cualquier otra parte de su cuerpo", reveló McMillen.

Y para reforzar las declaraciones que debilitaban el argumento de Amber, fue su propio ex marido quien aseguró haber escuchado que su ex esposa se había maquillado simulando los moretones, con el fin de conseguir una orden de alejamiento por parte de un juez.

"De acuerdo con el Código Penal de California, es ilegal alterar, modificar, plantar, colocar, ocultar, fabricar o mover cualquier prueba física con la intención de hacer que alguien sea acusado de un delito. Las pruebas falsas se consideran delitos graves y conllevan una pena máxima de hasta tres años", señala la publicación.

La demanda de divorcio, impuesta por ambos actores inició en 2016 y fue en ese mismo año que el proceso de separación empezó, terminando en 2018. Sin embargo, la actriz escribió un adrículo de opinión para el Washington Post en el que describió la violencia que dijo, sufrió por parte de Johnny Depp.

Al poco tiempo fue Johnny quien interpuso una demanda a su ex esposa por difamación y por la que pedía 50 millones de dólares; no obstante, el actor se pudo ver perjudicado por la compañía Disney, por quitarle el derecho de poder interpretar el emblemático personaje de Jack Sparrow en una de las entregas de Piratas del Caribe.

Y por si fuera poco, hace unos meses, salió a la luz un adudio en el que se escucha a Amber agrediendo a Johnny cuando le decía: "Lamento no haberte golpeado en la cara con una bofetada adecuada, pero te estaba golpeando, no dando un puñetazo. Bebé, no estás perforado.No sé cuál era el movimiento de mi mano real, pero estás bien, no te lastimé, no te di un puñetazo, te golpeé".

Y de acuerdo a algunos medios internacionales, también se escucha a la actriz reclamarle a Depp por evitar la discusión.

"Eres un bebé. Haz que jo*a Johnny" Empujas a un animal lo suficiente, eventualmente, no importa lo amable que sea, no es genial".

Amber Heard podría ir a la cárcel por mentir sobre Johnny Depp. Foto: AP

