Amber Heard pide anular el juicio contra Johnny Depp por error con el jurado

Los abogados de Amber Heard pidieron el pasado viernes a la corte de Fairfax (Virginia, EE.UU.) que se anulara su juicio contra el actor Johnny Depp por un error a la hora de seleccionar a uno de los integrantes del jurado popular.

Según los últimos documentos registrados por la defensa de Heard, uno de los componentes de ese jurado, y que por tanto participó en el veredicto, nació en 1970 cuando la ficha de la persona originalmente convocada tenía el mismo nombre pero había nacido en 1945.

Al parecer, el individuo al que llegó la citación y el que finalmente acudió al juicio no eran la misma persona pero vivían en el mismo domicilio, aunque el escrito no específica si tenían vínculos familiares.

Por ¿un error? de un testigo

"El jurado número 15 no era el individuo al que se citó el 11 de abril de 2022, y por lo tanto no formaba parte del panel y no podría haber participado adecuadamente en el juicio" indicaron los abogados.

"Por lo tanto, se debería declarar el juicio nulo y convocar un nuevo juicio", añadieron.

De momento, ni la corte de Fairfax ni los abogados de Depp se han pronunciado al respecto, aunque deberán hacerlo en un plazo de 30 días. Esta petición llega después de otra presentada la semana pasada en la que la defensa de Heard pidió que se anule la sentencia.

En esa apelación, los abogados afirman que los daños reconocidos a Depp por la publicación de un artículo en el que Heard decía, sin citar a su ex esposo, haber sido objeto de violencia sexual fueron excesivos y no estaban respaldados por las pruebas del juicio.

También acusan al protagonista de "Pirates of the Caribbean" de no haber cumplido los requisitos legales para demostrar que hubo voluntad maliciosa real. Ese documento ya mencionaba el presunto error sobre el jurado, pero no lo habían utilizado como argumento para pedir la anulación del mediático juicio hasta ahora.

La sentencia emitida por unanimidad del jurado el pasado 1 de junio sostiene que tres frases escritas por Heard en su artículo de opinión publicado en 2018 por el diario The Washington Post le difamaban, aunque también el actor difamó en una ocasión a su ex mujer.

Así, el jurado declaró a las dos estrellas de Hollywood responsables de difamación, aunque obligó a Heard a pagar una indemnización de 10,3 millones de dólares en daños a Depp y al actor solo le impuso un pago de 2 millones. EFE

Con información de Agencia EFE Los Ángeles (EE.UU.)

