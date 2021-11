Altair Jarabo y el incómodo momento que vivió en boda de Marlene Favela; vestido casi la traiciona

Sin duda alguna, a lo largo de su carrera Altair Jarabo siempre ha demostrado su buen gusto para vesti, outfits con profundos escotes en V o atuendos con tremandas aberturas o transparencias con los que derrocha elegancia y sensualidad, sin embargo, no todas sus experiencias con atuendos de este tipo han sido de color de rosa, pues justo en la boda de su amiga Marlene Favela vivió un incómodo momento.

En una reciente charla con su amiga Fabiola Guajardo fue que Altair Jarabo recordó que de todos los vestidos que ha usado en alfombras rojas y otros eventos especiales del que se ha arrepentido es el que lució en la boda de su amiga Marlene Favela, pues pese a ser un vestido especial su arriesgado la obligó a arrepentirse.

Recordemos que la actriz de Vencer el Desamor y su también amiga Fabiola Guajardo fueron damas de honor de Marlene Favela, quien contrajo nupcias con el empresario fránces, George Seely, por lo que ambas al igual que otras famosas como Gema Garoa, Ana Patricia Rojo, Nora Salinas y Tanya Vazquez lucieron elegantes vestidos de color morado.

Y aunque era el mismo tono para todas las damas cada una tenía la opción de elegir el diseño, Altair Jarabo acostumbrada a lucir tremendos esctotes decidió arriesgarse con unas tremendas aberturas en la parte de arriba de su vestido, las cuales caían desde el cuello hasta la cintura, cubriendo solo lo necesario, situación que al final incómodo a la actriz de Al Diablo con los Guapos, pues temía que las aberturas la traicionaran y enseñar de más.

“Te acuerdas que me arrepentí toda la vida por ese vestido”, expresó la actriz de Vencer el Desamor a su amiga Fabiola Guajardo, para después manifestar que la prenda era muy escotada. “Como era muy escotado, yo estaba muy preocupada”, reveló la actriz de 35 años.

Pese a que a Altair Jarabo no le gustó el vestido por el incómodo momento que la hizo pasar, Fabiola Guajardo le indicó que a ella le había fascinado e incluso le dijo que ese diseño no a todas las personas se les veía bien, pero a ella se le veía genial. “Se te veía increíble. A mi si me gustó”, dijo.

Por otro lado, recientemente se dio a conocer que Altair Jarabo podría ser la villana de la telenovela Corazón guerrero, la nueva producción que prepara Salvador Mejía para Televisa. La actriz compartiría créditos con Alejandra Espinoza, Gonzalo García Vivanco y Rodrigo Guirao, quienes serían los protagonistas de la historia.

Otros de los famosos que formarían parte de este proyecto serían; Marlene Favela, Ana Martin, Sabine Mussier, Diego Olivera, Oka Giner y Christian de la Campa, entre otros. Cabe señalar que con Corazón Guerrero Altair Jarabo retomaría su carrera luego de unos meses de estar alejada de las pantallas debido a que contrajo matrimonio el pasado mes de septiembre con el empresario francés Frédéric García.

