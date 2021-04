Altair Jarabo se casará con empresario 20 años mayor que ella y le llueven las críticas

Actualmente la actriz mexicana Altair Jarabo se encuentra en unos de los momentos más felices de su vida al anunciar que se casa. Fue a través de su cuenta de Instagram que la estrella de Televisa reveló que se comprometió con el empresario Frédéric García, quien es mayor casi 20 años más que ella.

Como toda mujer enamorada, Altair Jarabo aprovechó el cariño que sus seguidores de las redes sociales le tienen para compartir está feliz noticia. Para acompañar una fotografía en la que aparece junto al amor de su vida, la actriz le dedicó un romántico mensaje a su prometido.

"Quiero compartirles una noticia muy especial. Frèdèric García y yo estamos comprometidooooooooos. Me caso con este hombre maravilloso. Me llena de felicidad la idea de compartir la vida con él, por que lo admiro tanto por su inteligencia como lo adoro por su nobleza. Que me inspira, me cuida, me hace la mujer más feliz. Él lo sabe por que se lo digo todos los días : Lo amoooo y quiero verlo pleno y lleno de sueños toda la vida", parte del mensaje de Jarabo.

La noticia generó todo tipo de comentarios en las redes sociales, mientras muchos usuarios les desearon que sean muy felices otros aprovecharon para burlarse de la edad del empresario, 20 años mayor que Altair Jarabo.

“ Pensé que era tu papé o tío”, “ Por qué él?”, “Parece tu papá”, “ Porque siendo tan guapa y joven.. Te casas con una persona que puede ser tu papá”, “ Pero está bien viejo”, “ ¿Con ese ruco?”, “ “Ella se merecía un tipo William levy tan hermosa que está”, “Podría ser tu abuelo, en un par de dias estas cambiando pañales, pero de adulto”, fueron algunos de los crueles comentarios en la publicación de la famosa de 34 años.

ltair Jarabo es una de las actrices más bellas y consentidas de México. Su bello rostro ha figurado en apróximandamente 15 telenovelas de Televisa, aunque incursó en el mundo del espectáculo siendo modelo.

Y aunque por años, la nacida en Ciudad de México, ha mantenido muy secreto su vida privada, la artista decidió compartir está noticia que la hace muy feliz, aunque no se han revelado más detalles del enlace, Altair Jarabo presumió a través de sus hisotrias de Instagram que se encuentra de viaje con un par de amigas celebrando su despedida de soltera.