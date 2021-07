Altair Jarabo revela detalles de su lujosa boda en París con empresario 20 años mayor que ella

Fue el pasado mes de abril que la actriz mexicana Altair Jarabo sorprendió al mundo al revelar que llegaría al altar, pese a la gran noticia, la famosa de 34 años fue severamente criticada luego de que revelara que se comprometía con un hombre 20 años mayor que ella llamado Frédéric García, un empresario francés.

A un lado dejó las críticas por la diferencia de edad y recientemente la actriz de Televisa reveló algunos detalles de la lujosa boda que tendrá en París. Fue durante una entrevista exclusiva con la revista Quién, que Altair Jarabo confesó que pese a que su boda se llevará fuera de México, ella está muy ilusionada y feliz de tener a las personas que más quiere.

A unas semanas de que una su vida al lado de Frédéric García, la protagonista de la telenovela Código Postal, quien desde hace unos meses reside en París por los preparativos de su evento, aseguró que será una boda muy íntima donde sólo estarán las personas más allegadas.

Lee también: "Por viejo", fans de Altair Jarabo le piden que no case; ella responde

"Yo cerraba los ojos y nunca me imaginé una de esas cosas de 500 personas. La verdad no va conmigo, tampoco va con él y no creo tampoco invitar por compromiso. Va a ser algo íntimo", dijo durante la entrevista a Quién. Sin embargo, no fue todo, ya que la modelo mexicana reveló detalles de cómo será el vestido que usará para dejar impresionado a su futuro esposo, 20 años mayor que ella.

"Siempre quise un vestido memorable, femenino, pero no muy cursi, la verdad no me gusta mucho el faralao ni los garigolis, así que no va a ser un vestido cursi, muy a mi pesar no va a ser mexicano", dijo Jarabo.

Sobre la luna de miel, Altair Jarabo, indicó que no tienen pensado salir de viaje, más bien optaran por quedarse un tiempo en Francia para descansar, sin embargo, señaló que estará muy pendiente de los proyectos que salgan. "Desde que conocí a Frédéric hemos hecho cuatro viajes largos y gratis, entonces, ya sólo este tema de la boda... lo que queremos es descansar y por otro lado vamos a estar aquí, van a estar familia y amigos. Muy probablemente nos quedemos aquí (Francia) un ratito (...) Estoy muy atenta a todo lo de trabajo que pueda surgir", reveló.

Para finalizar la entrevista, la actriz que ha aparecido en novelas como Por amar sin ley, En nombre del amor y Al diablo con los guapos, expresó que está muy contenta por está nueva etapa de su vida y compartirla con las personas más cercanas.

Lee también: Livia Brito se mofa y presume rotundo éxito de La Desalmada

"Estoy súper ilusionada que por primera vez vamos a estar en la misma ciudad amigos, familia, Frédéric, que representa al amor. Vamos a estar todos juntos. Tenemos algunos planes de cenar aquí, de salir allá, de ir a lugares emblemáticos de París. Me ilusiona mucho esa etapa, también me pone nerviosa porque no sé qué voy a hacer con todos juntos, pero creo que no puede salir mal", dijo.

Además añadió que "El día de tu boda deben estar las personas que más te quieren, que más quieres tú, y eventualmente las que se reirían contigo si algo sale mal. Claro que quieres tratar con mucho gusto y generosidad, y tener lo mejor de lo mejor"".

Síguenos en