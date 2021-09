Altair Jarabo no se queda callada y responde si se casó por interés

El pasado 16 de agosto, la actriz mexicana, Altair Jarabo protagonizó una boda de ensueño en un castillo en Francia con el empresario Frédéric García, razón por la que la estrella juvenil de Televisa recibió un sinfín de críticas debido a que su esposo es mayor 20 años que ella, a lo que la famosa no se quedó callada.

Desde que Altair Jarabo anuncio su compromiso con el empresario francés, las críticas no se hicieron esperar en las redes sociales, sin embargo, la antagonista de Al Diablo con los Guapos hizo caso omiso a todos los comentarios negativos hacía su persona, pero durante su estancia en México, la actriz no se quedó callada y aprovechó para enviarle un mensaje a todos aquellos que la atacan diciendo que se casó por interés.

Fue durante el concierto que ofreció Alejandro Fernández en la Ciudad de México, que la también modelo, quien estaba acompañada de su esposo. respondió a los cuestionamientos de los medios respecto a si se casó por interés como se especula en las redes sociales.

“Fíjate que tengo una cualidad: no escucho los negativos. Y no merece ninguna respuesta. Estoy muy contenta. Creo que es lo único que vale la pena decir”, expresó la famosa ante las incómodas preguntas de los medios de comunicación. Sin embargo, no fue todo, ya que por otro lado, Altair Jarabo también fue cuestionada sobre la diferencia de edad que hay entre ambos.

Visiblemente contenta, la actriz de 35 años, dejó entrever que no tiene nada que ver la edad, lo que si es que es muy feliz , contenta y enamorada, además de que su esposo de 54 años la trata como toda una dama.

“Estoy supercontenta, muy enamorada, muy ilusionada, me siento muy acompañada. Siento que todo tiene sentido. Nunca había venido a un evento acompañada. No he leído la verdad, pero sí te puedo decir que esa diferencia me hace muy feliz. [Frédéric] es un hombre con mucha experiencia, que me divierte muchísimo y que me trata como toda una dama”, indicó.

Cabe señalar que Altair Jarabo se une a los famosos que les gusta llevar su privada alejada de las cámaras, sin embargo, lo que se sabe es que la actriz ha sido muy selectiva en sus romances pues en su lista de amoríos, antes de casarse con Frédéric García, fueron en su mayoría empresarios a excepción del futbolista, Carlos Vela, a quien se le relacionó sentimentalmente pero ella nunca lo aceptó frente a loes medios de comunicación.

Actualmente Jarabo es una de las actrices más populares y queridas del medio del entretenimiento mexicano, gracias al talento que ha demostrado frente a las cámaras, ya que ha dado vida a diversos personajes de telenovelas; siendo algunas de ellas; Código Postal, El nombre del Amor, Al diablo con los guapos y Abismo de Pasión, entre otras.

