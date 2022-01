Allisson Lozz y la foto en la que luce idéntica a Maribel Guardia

Desde que se retiró de la actuación cuando estaba en la cima del éxito, Allisson Lozz ha seguido llamando la atención de los fans y de los medios de comunicación, y aunque desde hace ya más de una década que no aparece en televisión, cada vez que publica o comenta algo nuevo en redes sociales levanta revuelo, como ahora, en la que reapareció y lució idéntica a Maribel Guardia.

Pese a que han pasado ya 18 años desde que la actriz trabajó al lado de la ex reina de belleza costarricense como hija y madre en la telenovela “Misión SOS”, el parecido entre ambas sigue intacto y así lo demostró la ex actriz con una foto en la que dejó ver su nuevo look de cabello largo y oscuro, como Maribel Guardia.

Aunque ya no se dedica a la actuación, Allisson Lozz sí continúa muy activa en redes sociales, donde constantemente comparte lives con sus seguidores y las mujeres que forman parte de la empresa de cosméticos para la que trabaja, y a todos dejó sorprendidos con una foto en la que luce idéntica a Maribel Guardia.

La protagonista de “En nombre del amor” compartió en sus historias de Instagram unas imágenes y videos de un reciente viaje que hizo con su esposo e hijas por parte de su iglesia, y en esas publicaciones dejó ver su look de cabellera negra y larga, haciendo recordar a la actriz de “Corona de lágrimas”.

Tras subir varias imágenes y clips con su familia, la foto que llamó la atención de todos es una donde posa frente a un gran mapa, luciendo un vestido blanco con azul y presumiendo el pelo largo, negro y en capas en la zona de arriba, formando una especie de fleco, que inmediatamente hizo recordar a su “madre ficticia” en “Misión SOS”.

En la postal, Allisson Lozz aparece muy sonriente, portando un gafete de jareta amarilla, los labios pintados en tono fucsia y sosteniendo un teléfono, impactando a todos con el enorme parecido con Maribel Guardia.

En otras de las imágenes, la ex actriz posa al lado de su esposo y miembros de su iglesia, y otras más aparece realizando algunas actividades con sus hijas, presumiendo a sus seguidores en redes su pequeño viaje y mostrando lo bien que luce actualmente.

Hay que recordar que en 2004 Maribel Guardia y Allisson Lozz trabajaron juntas como madre e hija en “Misión SOA” debido al parecido físico que tenían y que, todo indica, no se ha perdido en absoluto pues ahora, con 29 años, la ex actriz ha demostrado que está igualita a su “mamá” en la ficción.

La fotografía sorprendió a muchos y Allisson Lozz recibió muchas visitas en su perfil de Instagram, desde donde ha mantenido informados a sus fans desde su retiro, pese a que jura y perjura que nunca más regresará a la actuación.

Allisson Lozz demostró que está idéntica a Maribel Guardia. Foto Instagram Allisson Lozz

