Allisson Lozz revela si Altair Jarabo ya la buscó por su problema de la vista

Aunque ya hace varios años que se retiró de la televisión, Allisson Lozz sigue siendo una de las famosas más seguidas en redes sociales y todavía recordada por los televidentes y la prensa, por lo que cada declaración que da tiene eco y ahora fue cuestionada sobre si su ex compañera Altair Jarabo ya la buscó para apoyarla por su problema de la vista.

En una dinámica de preguntas y respuestas que la ex actriz de televisión sostuvo con sus admiradores, estos le preguntaron más sobre el padecimiento que tiene en la vista y si es verdad que se iba quedar ciega a los 30 años, como dio a conocer la propia Allisson Lozz en noviembre de 2020.

Asimismo, sus fans también la cuestionaron sobre si Altair Jarabo, quien fue su antagonista en las telenovelas “Al diablo con los guapos” y “En nombre del amor” ya la buscó para apoyarla con el problema de la vista que tiene, y Allisson Lozz reveló si la histrionisa mexicana la contactó o no.

Y es que en una reciente entrevista que brindó Altair Jarabo a la prensa le preguntaron si conocía el padecimiento de la vista de Allisson Lozz, quien había mencionado que los médicos le pronosticaron que se quedaría ciega a los 30 años, por lo que con evidente preocupación, la villana de telenovelas dio su punto de vista.

En aquel momento aseguró desconocer la condición de su ex colega pero señaló que la contactaría para ofrecerle su ayuda y hacer lo posible por evitar que ese catastrófico pronóstico se hiciera realidad, por lo que ahora, la protagonista de “Al diablo con los guapos”, de 29 años, reveló si efectivamente la buscó.

En sus historias de Instagram, la ex actriz respondió que su ex compañera no la ha buscado hasta el momento: “Altair no me ha contactado, me imagino que se asustó mucho cuando le dijeron eso pero no, estoy muy bien y emocionada por mi futura cirugía (que ya no urge)”, dijo.

Allisson Lozz también dio a conocer su condición en estos momentos y aseguró que el problema no es tan severo como en un principio le habían mencionado pues, gracias a la tecnología, ya hay opciones de tratamiento y no se quedará ciega a los 30 años, como se lo habían dicho cuando tenía apenas 18.

“No me voy a quedar ciega, eso me lo dijeron cuando tenía 18 años pero gracias a mi Dios, la tecnología ha avanzado”, mencionó en sus historias, aunque sí confirmó que se someterá a una cirugía pero no será pronto pues su situación no es de urgencia y todavía puede esperar un poco más.

Hay que recordar que aunque Altair Jarabo y Allisson Lozz no tienen contacto actualmente, sí trabajaron juntas en un par de telenovelas, por lo que al menos tuvieran un trato cordial en su momento y por ello surgió la preocupación de la primera cuando se enteró del problema de salud de la segunda.

Allisson Lozz revela si Altair Jarabo ya la buscó tras enterarse de su problema de la vista. Foto Instagram Allisson Lozz

