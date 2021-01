Allisson Lozz: Yo no quiero que ni me promocionen ni nada

Allisson Lozz, actriz que se retiró del mundo del espectáculo desde hace más de 10 años tras protagonizar la exitosa novela, En nombre del Amor de Televisa, aseguró que no necesita que los medios de comunicación la promocionen, pues desde hace bastante tiempo dejó de ser figura pública.

Recordemos que desde hace unos meses, Allisson Lozz, ha acaparado titulares de diversos de comunicación luego de que reapareció en sus redes sociales. Y aunque la ex actriz mexicana ha aprovechado el espacio, no necesariamente para hablar de su retiro, sino de su actual trabajo como directora de venta de cosméticos, mucho se le ha cuestionado si regresará algún día a las telenovelas.

Recientemente comenzó a circular que la actriz retirada se había contagiado de coronavirus por lo que la joven aprovechó para aclarar que si estuvo enferma pero que eso fue hace cinco meses pero no recientemente como lo aseguraron algunos medios de comunicación.

Lee también: Reaparece Allisson Lozz con nueva figura, ya bajó de peso

"Muchísima gente, amigos, familia de México, me está preguntando que si tengo coronavirus y que estoy bien mala y quien sabe qué, y no. No tengo coronavirus. Tuve hace unos 5 meses, pero gracias a Jehová no fue nada grave. A mí me dolió mucho el cuerpo, mi esposito perdió el sentido del olfato, mis niñas tuvieron fiebre una tarde. La que se puso un poquito mala fue mi mamá, ella sí llegó al hospital, pero rápido se recuperó. Gracias a Jehová ya estamos hace mucho como si nada", explicó Allisson Lozz en su cuenta de Instagram.

Ante está aclaración la ahora directora de ventas suplicó a los medios de comunicación que no la busquen para entrevistas, pues no desea saber nada del medio del espectáculo, asegurando que es muy feliz con su vida actual.

"Desgraciadamente desde hace tiempo los medios me están buscando, me mandan mensajes, que si puedo darles una entrevista. Yo no hablo con medios desde nunca, hace más de 10 años yo no hablo con medios. ¿Por qué? Porque yo no soy artista. Yo soy directora de ventas Mary Kay y es por eso que yo tengo esta cuenta abierta", reiteró la protagonista de la telenovela Al Diablo con los Guapos.

Lee taambién: Regresa a México Allisson Lozz, ¿Hará telenovela?

Allison Lozz pidió a los medios de comunicación enfocarse en artistas que si ocupan y desean promocionarse no como ella. "Yo no soy artista, ni quiero serlo, ni quiero tener nada que ver con ningún medio de comunicación. Y pues sí, a veces se aprovechan de eso para decir cosas que tal vez creen que yo no puedo desmentir. Pero esta es la única cuenta donde ustedes van a saber realmente qué pasa. Y no, todo lo que están diciendo es falso. Yo sé que ellos viven de eso, tienen que inventar cosas para ponerlo, pero espero que encuentren realmente artistas de los cuales hablar. La realidad es que hay muchos artistas que seguramente quieren que hablen de ellos, que los promocionen y todo. Yo no. Yo no quiero que ni me promocionen ni nada. Yo les agradezco, pero yo no necesito que nadie me promocione ni que me publiquen", dijo.

Y para dejar claro que actualmente está feliz, la ex actriz reiteró que no volverá al medio artístico. "Yo estoy acá feliz de la vida y no quiero volver al medio artístico, lo he dicho muchas veces y aquí lo vuelvo a repetir. Estoy feliz con mi vida actual y así seguiremos", finalizó.