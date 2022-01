Alicia Villarreal da positivo a covid-19; "tiene una tos seca" asegura su hija

La cantante y actriz mexicana, Alicia Villarreal se sumó a la larga lista de las celebridades del medio del espectáculo que se han contagiado de Covid en los últimos meses, por lo que su hija Melanie Carmona asegura que su madre presenta síntomas leves como una tos seca.

Fue a través de sus historias de Instagram que la hija del también actor Arturo Carmona confirmó que su madre se contagió por lo que se encuentra en si casa recuperándose. "Sí, dio positivo. De hecho es la primera vez que le da covid", aseguró la joven después de que algunos usuarios la cuestionaran sobre el estado de salud de la cantante.

Afortunadamente la intérprete de "Ay Papacito" se encuentra dentro de lo que cabe bien, pues de acuerdo a Melanie su madre hasta el momento solo ha presentado una tos seca.

Por otro lado, la hija de Alicia Villarreal confesó que ella también se realizó la prueba del covid pero que afortunadamente salió negativa. Cabe mencionar que hace unos meses la familia de Alicia Villarreal se vio envuelta en un escándalo luego de que Melanie Carmona confesara que un familiar se aprovechó de ella.

La polémica surgió luego de que la joven gritara a los cuatro vientos que su madre estaba entarda de lo ocurrido pero su padre no, y que no habían contando esto antes debido a que no querían empeorar la salud de su abuela. Ante la ola de críticas que recibió Alicia Villarreal por haber callado un tema tan delicado, Melanie no dudó en salir en defensa de su madre.

“No conté lo que mis papás hicieron porque está de más. No necesito que digan que mis papás no estuvieron para mí, ni que mi mamá no sé qué cosa, estuvo para mí siempre. Me tocaron los mejores papás del mundo”, expresó la hija de Alicia Villarreal en su momento.

Hija de Alicia Villarreal dice que su madre tiene Covid 19 pic.twitter.com/ngvyIFXSwm — Lo + viral (@VideosVirales69) January 21, 2022

