Alicia Machado revela que tuvo un romance con Ricardo Arjona

La actriz, cantante y modelo venezolana, Alicia Machado sorprendió con las fuertes declaraciones que hizo en contra del cantautor, compositor, y productor musical guatemalteco, Ricardo Arjona durante el programa "Tu-Night Show", conducido por Omar Chaparro . Resulta que la ganadora del Miss Venezuela 1995 confesó que tuvo un romance con el famoso músico.

Durante la charla con Chaparro, en la que también estaban de invitados, Lupillo Rivera y Scarlet Ortiz, la venezola fue cuestionada sobre ¿qué hombre casado y famoso te ha intentado llevar a la cama?, a lo que ella respondió, Ricardo Arjona. Machado no dudó en responder y aceptó que tuvo una relación con Arjona cuando aún él estaba casado con la puertorriqueña Leslie Torres.

Tal confesión paralizó el foro del programa y ha puesto a la actriz en el ojo del huracán. Con unos tragos ya encima, la modelo dijo "Si me preguntan, yo les digo".La versión de Alicia fue confirmada por la conductora del programa, Chsime No Like, Elisa Beristain, quien aseguró que su amiga Alicia si tuvo sus queveres con el guatemalteco cuando él aún estaba casado.

“Efectivamente fueron nueve años, en ese momento estaba casado y estaba en proceso de divorcio, según lo que Ricardo Arjona le decía a Alicia. Entonces ella en esa relación estaba enamoradísima. Este señor todo el tiempo se la pasó diciéndole que se iba a divorciar, no específicamente por ella sino porque ya venían arrastrando sus problemas”, dijo la conductora.

Sin embargo, y de acuerdo a las declaraciones de Elisa, la relación entre el intérprete de Historia de Taxi y la modelo habría terminado tras la grabación de un videoclip del cantante, pues, él conoció a otra modelo y se olvidó de Alicia.

“Durante ese tiempo se empieza a relacionar con una de las modelos del video y luego anduvo con otra mujer que hizo otro video que es la actual esposa”, agregó.

Pese a que Arjona dejó a Alicia por otra modelo, Elisa dijo que la modelo fue muy importante en la vida del cantante, pues él le dedicó varias canciones a ella. Pese a ese amor, el artista nunca fue capaz de divorciarse y gritar a los cuatro vientos el amorío que tenía con la modelo.

“La mayoría de las canciones del recital de Ricardo Arjona estaban dedicadas a Alicia Machado. Todo el tiempo él engañó a Alicia diciéndole que se iba a divorciar y que ya no quería a su ex mujer”, concluyó Elisa.

