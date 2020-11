Alicia Machado despotrica contra Marjorie de Sousa por Matías, su hijo

Luego del escándalo provocado por la actriz Marjorie de Sousa por pelearle la custodia de su hijo Matías a su padre, el también actor Julián Gil, cuyas últimas noticias como papá, se sabe que perdió la misma ante los juzgados de asuntos familiares en la Ciudad de México, ahora es la venezolana Alicia Machado quien despotrica contra de Sousa, pues asegura que cuando Matías crezca, ella va a lamentar el haberle quitado a su padre.

La ex Miss Universo fue abordada en las instalaciones de Televisa San Ángel por el reportero de "Hoy", Sebastián Reséndiz y la también actriz, envió contundente mensaje a su paisana venezolana, pues lamentó que la relación entre ambos padres de Matías, esté cada vez peor; así lo dijo:

"Se me hace algo muy injusto, porque, mira, yo soy madre sola -en todos los sentidos-, y el dinero no es lo importante para los hijos; el dinero es importante para muchas otras cosas, pero para los hijos no... y el niño va a pasar factura", adviritió.

Además, la también cantante indicó que el tiempo no perdona y llegará el momento en el que Matías pregunte a su mamá por su padre y Marjorie podría tener serias consecuencias:

"Al tiempo no lo detiene nadie y los niños preguntan cosas; él ahorita no pregunta nada porque es chiquito, pero él va a preguntar muchas cosas". Alicia agregó: "Y también las leyes acá en México con el tema de los menores es bastante compleja, no es tan fácil; no es fácil tampoco para los hombres deshacerse de una responsabilidad [haciendo referencia a padres responsables como Julián Gil]; yo creo que ha de haber una culpa entre cincuenta y cincuenta por ciento".

Por otro lado, le sugiere a Marjorie que se mentalice para que cuando Matías crezca, le empiece a cuestionar a su padre sobre su origen y muchos más detalles sobre su vida y la de su padre:

"Es duro; yo lo único que te digo es que ella se prepare muy bien psicológicamente, porque cuando él [Matías] empiece a hablar va a preguntar y no va a ser fácil inventar una historia".

