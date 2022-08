Alicia Machado denuncia abusos de Donald Trump cuando fue Miss Universo

Durante entrevista realizada en el programa de el conductor Yordi Rosado, Alicia Machado rompió el silencio y dio detalles fuertes sobre la relación que mantuvo con el expresidente Donald Trump, la cual estuvo de llena de capítulos obscuros tal como lo hace ver la Miss Universo.

En la entrevista típica de los domingos habló con Yordi y uno de los temas relevantes fue el momento incómodo entre ella y Donald Trump, quién comentó que incluso deseaba tener relaciones sexuales con la modelo.

Dicho programa es considerado uno de los mas importantes de la farándula en México pues estrellas con la magnitud de Alicia Machado se han presentado a dar entrevista y así hablar sobre los momentos mas importantes en su vida.

Leer también: Camilo ofrece a su "tribu" en Cap Roig un show alegre y emotivo

Entre los temas tocados, sobresale el de su participación en Miss Universo y la primera vez que se realizó cirugía estética, misma que sorprendió al confesar que no fue de la nariz, ni de los labios si no de sus orejas, pues éstas toda su vida le causaron bastante inseguridad.

Tan grande era su complejo, que cuando había que ir a alguna fiesta, ella se pegaba las orejas a su cabeza, si así es, usaba pegamento, el cual con el tiempo llegó a causarle lesiones.

Aunque lo deseado por Alicia Machado era llegar a ser una estrella, Machado logró lo que quiso mientras estaba en el certamen y aunque todo pintaba color de rosa dejó de ser así cuando Trump llegó a tomar el mando y control del concurso, pues tras esta circunstancia ya nada fue como antes.

Leer también: Chabelo resurge en redes sociales tras vencer el cáncer

Y hablando de los abusos psicológicos por parte del estadounidense, reveló el siguiente: "Me acuerdo de una vez que en su casa, a mí me tuvieron ahí casi secuestrada como 25 días. En ese momento yo era menor de edad".

Comenta también que en ese tiempo se volvió rebelde, pues a pesar de temerle, no se dejaba de nadie y mucho menos porque había personas detrás de ella que la apoyaban, "me traía de mascota en cuanto evento se le ocurría. No era legal que fuera así, yo era Miss Universo, no su dama de compañía", recalcó.

"Cuando estábamos en ese casa, en una ocasión, estábamos en esta fiesta y yo me acercó él (Trump) estaba con otros dos matrimonios, señores muy elegantes y me llama, me acercó, estaba con mi corona, me traía como mujer florero. Me acercó y me coge la nalga y le dice a los que están conmigo 'miren esta es mi Miss Universo'", recordó.

Alicia Machado segura que después de dicho acontecimiento se fue corriendo a su habitación y llamó a su papá para contarle lo que había pasado, pero este no hizo mas que quedarse con ella hasta que se durmió, y para sentirse mas segura puso una silla detrás de la puerta, sin embargo, mas tarde sube Trump y le dice "abre la puerta perr... por que soy tu jefe y quiero cog... contigo", reveló Machado.

Con toda confianza dice mantener esta declaración a pesar de saber que es su palabra contra la de un expresidente, de ésta manera confiesa el abuso de autoridad y los momentos que jamás debió pasar.

Síguenos en