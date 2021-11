Alicia Keys publicará el álbum doble "Keys" el próximo diciembre

La exitosa cantante estadounidense Alicia Keys anunció el pasado miércoles la publicación el próximo 10 de diciembre de su nuevo trabajo de estudio, "Keys", que llegará en formato de doble álbum con una colección de temas inéditos que se presentarán en dos versiones.

Dicho álbum estará conformado por dos discos -según ha explicado Sony Music en nota de prensa-: por un lado, "Originales", con la "esencia" de la artista estadounidense; por otro, "Unlocked", en el que se crea "un nuevo tipo de ambiente" con esas mismas canciones en manos del productor Mike Will.

"Hay dos lados en cada historia y hay dos lados en cada canción de 'Keys', así que tendréis la sensación de conocer dos lados de mí", ha explicado la compositora e intérprete en sus redes sociales sobre el concepto de este álbum.

Como ejemplo, desde hoy mismo es posible escuchar en plataformas digitales dos versiones de un nuevo tema titulado "Best of Me", que toma el relevo al que fuera el primer anticipo, "Lala", en grabado en colaboración con Swae Lee.

"Keys" tomará el relevo al reciente "ALICIA", publicado en 2020, y será presentado en una gira mundial que recalará el próximo año en España, concretamente el 30 de junio en el Palau Sant Jordi de Barcelona y al 4 de julio en el WiZink Center de Madrid.

Keys, que arrancó su carrera en 2001 como artista precoz siempre vinculada a su piano con "Songs in A Minor", acumula ya siete discos de estudio que le han procurado 8 millones de copias vendidas en todo el mundo y cinco premios Grammy. EFE

Alicia Augello Cook conocida como Alicia Keys, es una cantante compositora, productora y actriz estadounidense. Ha vendido más de 45 millones de discos a nivel mundial y ha ganado numerosos premios, incluyendo 15 Grammys, 17 Premios Billboard y tres American Music Awards.

En una reciente publicación de su cuenta de Instagram, la también productora de 40 años de edad, ha expresado hará lo que más le gusta hacer: "We gonna rock FOREVER" (Vamos a rockear PARA SIEMPRE). Esto, a la par de otros éxitos personales, como el logro de un mansión ubicada sobre la franja costera fincada en las grandes rocas que arropan el mar de California.

