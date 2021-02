Alfredo Adame tiene nuevo rival, llama ‘zangano’ a Rey Grupero

Hazte a un lado Carlos Trejo, que Alfredo Adame tiene un nuevo rival, se trata de el youtuber Rey Grupero, al que llamó zángano y además acusó de haberle sido infiel a Cynthia Klitbo.

Lo anterior tiene que ver con amenazas que ambos personajes han protagonizado, pues desde hace algunos días el Rey Grupero ha denunciado ante los medios y redes sociales y ante la procuraduría, a la clínica del cirujano plástico venezolano Juan José Duque, del que el actor Alfredo Adame es socio.

Y es que, algunas mujeres se han acercado al youtuber para que les ayude en sus casos, ya que el cirujano plástico les inyecto en partes del cuerpo biopolímeros, un producto que es prohibido y que ha afectado drásticamente la apariencia de las denunciantes.

Lee también: La cuñada de Cynthia Klitbo es un mujerón tipo Yanet García

Al parecer, Alfredo Adame se comunicó con el Rey Grupero para advertirle que no sabía con quién se estaba metiendo, al dar a conocer la sociedad con Duque a los medios de comunicación, el actor se enfureció y arremetió en contra del youtuber y pareja de Cynthia Klitbo, quien actualmente se encuentra grabando en Perú, y dijo que el Rey Grupero le fue infiel a la actriz.

“Fue editada, simplemente le dije: “Amigo, el doctor es un hombre muy poderoso y te van a romper el hocico, y te lo digo en el sentido figurado, no te van a pegar ni a matar, te va a meter a la cárcel”, porque el doctor es un hombre muy poderoso y tiene el dinero suficiente para tener un buen despacho de abogados, hasta le dije: “Si te quieres retractar, haz un video y me lo mandas (…)”, explicó en entrevista con la revista TV Notas.

Agregó que si escuchan bien los audios que enseñó a los medios están editados, pues lo único que en realidad sí le dijo fue una mentada de madre y que era un farsante, por lo que le dijo que apoyaba al docto Duque y con toda la gente que conoce.

Aclaró que no tiene problemas económicos y que el Rey Grupero es un pobre estúpido igual que Carlos Trejo, el cual dice, presentó demandas sin ninguna prueba en su contra, por lavado de dinero de 500 millones de dólares por tráfico de niños nigerianos, arma y por una red de prostitución que según él manejaba, además de acusarlo de serle infiel a Cynthia Klitbo.

Lee también: Cynthia Klitbo en Perú y Rey hace de las suyas con Erika

“No, según me dijeron está en Perú, pero ella botó a este cuate por infiel, eso es lo que me dijeron; no sé, yo a ella la respeto, es una gran mujer, una gran persona, educada y decente, peleonera como yo, una mujer echada para adelante y exitosa actriz, es mi amiga desde hace mucho tiempo y no tengo nada en contra de ella ni ella hacen contra mía, pero no he hablado con ella”, reveló.

Según Alfredo Adame, Cynthia Klitbo corrió al Rey Grupero porque lo cachó por infiel, y por ser un padrote, es decir, que vive de la actriz y de su fama para que lo hiciera famoso, ya que para el actor es solo un pobre diablo.

Añadió que tiene por lo menos evidencia de 3 o 4 infidelidad que cometió el Rey Grupero, debido a que es un tipejo que le gusta andar en table dance y esos ambientes, y que esas pruebas las utilizará el doctor Duque en una rueda de prensa.