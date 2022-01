Alfredo Adame se pelea con mujer y hombre lo aterriza de volada

El actor y conductor de televisión, Alfredo Adame, de nueva cuenta vuelve a estar en el ojo del huracán luego de que se viralizarán unos videos en los que aparece discutiendo y forcejeando con una mujer para después terminar en el suelo luego de que otro hombre lo aterrizara de volada.

En videos que circulan en redes sociales se aprecia al presentador de televisión primeramente golpear un vehículo blanco del cual desciende una mujer con la que discute y posteriormente forcejea para quitarle un celular. En otra de las grabaciones se ve como al altercado se suma un hombre y una niña, quienes comienzan a golepar al excandidato a diputado por el extinto partido Fuerza por México.

En las imágenes se ve como el actor se enfrenta al hombre a golpes, sin embargo, termina en el suelo luego de que el agresor lo lanzará contra el suelo en dos ocasiones, situación por la que le han llovido los memes en las redes sociales al presentador de televisión.

Tras viralizarse los videos, Alfredo Adame ofreció una entrevista al programa Venga la Alegría en donde manifestó que fue lo que realmente ocurrió y cómo fue que aterrizó en el suelo.

“Yo decía: ‘¿Por qué se me deja venir al cuello?’. No, pues hasta después ya cuando me arranqué y todo el rollo, me encontré tirado un dijesito que yo traía en una piedra roja y llegué aquí y dije: ‘Chin, pues claro’, yo recogí el dije. ¿Por qué se me fue aquí? (al cuelo), pues a robarme la cadena”, expresó el artista al programa de Tv Azteca.

Cabe mencionar que no es la primera vez que el actor protagoniza una pelea callejera, pues recordemos cuando les mentó la mamá a a algunas personas que descalificaron su campaña. Además recordemos cuando estuvo a punto de pelearse con Carlos Trejo o cuando llamó perra a Andrea Legarreta o cuando llamó “un ser repugnante” a Laura Bozzo, esto sin dejar de lado la pelea que tiene desde hace años con su ex, Diana Golden, a quien le dijo que tenía las chichís caídas.

Hace unas semanas el exgalán de telenovelas estuvo envuelto en una polémica luego de revelar que ninguno de sus tres hijos lleva su sangre. "No hay relación, no son mis hijos y no hay ninguna relación. No son mis hijos, no llevan mi sangre y no son mis hijos. Los desconozco totalmente y los desheredé desde hace un año", dijo Adame a reporteros afuera de Televisa San Ángel.

Y continúa el pirata Adame… ���� pic.twitter.com/WADfqzkmrz — Jerry Garcia (@Anger21) January 25, 2022

