Alfredo Adame se lanza como político; quiere ser diputado

Recientemente, Alfredo Adame, anunció frente a varios medios de comunicación que ya está listo para lanzarse como diputado. Fue hace más de un año cuando el conductor y actor de Televisa, señaló sus deseos de abrirse paso en la política, pues desde entonces se unió a un partido para promover el deporte en la Ciudad de México.

“Una carrera política en la que estoy muy interesado, sobre todo para no favorecer a toda esa clase política corrupta que lo único que hace es reciclarse y nunca piensan en los ciudadanos”, comentó frente a diversas cámaras. El polémico actor señaló que tiene las habilidades necesarias y hacer un buen trabajo como político.

“Tengo el temple, tengo las destrezas, las habilidades y los conocimientos para lograr algo muy bueno”, dijo. Sin embargo, no fue todo, ya que el conductor dee televisión también recordó la vez que se lanzó como candidato para buscar la alcaldía de Tlalpan, momento en el que indicó que Laura Bozzo metió mano negra.

Adame indicó que la conductora peruana desprestigió su campaña con sus fuertes comentarios, razón por la que comenzó su enfrentamiento. “Laura Bozzo por decir que los actores que se lanzaban a la política le daban asco ya ven lo que le pasó conmigo. Yo acepto la critica constructiva y acepto todos los comentarios que construyan, no que destruyan”, añadió Alfredo.

Recordemos que hace unos meses, Adame y Bozzo se volvieron tendencia luego de protgonizar un fuerte pleito en el foro de grabación del programa de la peruana Laura sin censura. Todo comenzó cuando la conductora llamó misógino al actor, razón por la que se hicieron de palabras.

Todo terminó cuando Laura le pide a Alfredo que se retire del foro : “Te pido que te retires de mí programa porque una persona a la que le doy asco no puede estar en mi programa”, a lo que el actor se va y solo se escuha decir “Me empieza a tacar, no, que se vaya a chin#$% a su madre”.

Para concluir la entrevista con los medios, Adame habló del caso de Ninel Conde y Giovanni Medina, quienes tienen un pleito legal desde hace unos meses por la custodia del hijo que tienen en común. Recordemos que el menor se encuentra bajo el cargo de Medina por lo que la actriz y cantante ha pedido ayuda para poder ver a su hijo.

“Si ella me dice ayúdame, pero si me dice que le diga al juez que le regrese a su hijo pues no puedo ayudar en eso. Si me dice cómo fueron las cosas y que le ayude a difundirlo sí lo haría”, contó el conductor.

